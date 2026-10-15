Графіки відключення світла в Кропивницькому на 16 жовтня передбачають тимчасові обмеження електропостачання через технічне обслуговування мереж.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 16 жовтня охоплюють кілька десятків будинків, а роботи проводитимуть у два часові проміжки, повідомляє Кіровоградобленерго.

Де не буде електрики з 09:00 до 13:00

У першій половині дня технічне обслуговування заплановане за такими адресами:

вул. Юрія Липи: 2;

вул. Юрія Краснокутського: 1, 2, 2д, 3;

вул. Олени Теліги: 8;

вул. Пляжна: 1, 2, 3;

вул. Михайла Янгеля: 1, 1Є, 1д, 1Е;

вул. Мінська: 109–167, зокрема окремі будинки за номерами 110, 112П, 114А, 149а;

вул. Будівельників: 1а;

пров. Азовський: 15а.

Мешканцям цих будинків варто врахувати можливу перерву в електропостачанні протягом зазначеного періоду.

Які адреси потрапили до графіка з 12:00 до 17:00

У другій половині дня роботи заплановані за іншими адресами міста:

вул. Велика Перспективна: 84;

вул. Героїв України: 6, 23, 27;

вул. Соборна: 1п, 2А, 4, 4-М, 4П;

вул. Верхня Биковська: 74;

вул. Любомира Гузара: 54;

вул. Курганна: 23;

вул. Яновського: 108а;

вул. Академіка Тамма: 3/163, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29-в.

Що потрібно знати мешканцям

Графіки відключення світла в Кропивницькому на 16 жовтня пов'язані з технічним обслуговуванням електромереж. Час завершення робіт визначає запланований період, але фактичне відновлення подачі електроенергії може залежати від перебігу обслуговування.

Щоб не залишитися без зв'язку в незручний момент, рекомендується заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої. Також варто спланувати використання побутової техніки з урахуванням зазначених годин.