Важливі новини, які ви могли пропустити

Перемога ближче: президент прийняв важливе рішення, «Путіну це не сподобається»

Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, у якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів

В рамках військової допомоги Україні включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Сума допомоги виявилося більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету.

Також цей бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Також санкції включають "Акт про захист цивільного населення Сирії" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - він передбачає введення рестрикцій "за підтримку сирійських урядових сил в ході громадянської війни".

Україна і Росія домовилися, підписаний доленосний документ з транзиту газу

Питання з транспортуванням газу з Росії через Україну вирішене, оскільки сторони підписали важливий документ.

Про це повідомляє прес-служба «Газпром».

«Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог», - йдеться в повідомленні.

Пізніше ситуацію прокоментували і в Офісі президента України.

«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», - йдеться в повідомленні.

Скандальний корпоратив «слуг народу»: у мережу злили заборонені кадри

В інтернет-мережі з'явилося відео, як готували приміщення до корпоративу «слуг народу».

«Відео ранкової підготовки залу для корпоративу партії Слуга Народу. Потім там вимкнули інтернет і включили глушилки зв'язку, нових відео більше не з'явилося», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у всіх учасників відібрали мобільні телефони. При цьому за тим, щоб не сталося витоку, дуже ретельно стежать.

Пізніше в мережі показали, як на захід завітав і сам Зеленський.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, стали відомі розцінки "Кварталу 95", Зеленський здивував.

Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.