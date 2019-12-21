Партія «Слуга народу» 20 грудня з розмахом провела корпоратив в КВЦ "Парковий"

Депутатів пускали всередину суворо за списками, в посиленому режимі працювала охорона. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

У мережі продовжують з'являтися нові кадри гуляння нардепів.

Відзначимо, що крім них на корпоративі був присутній президент Володимир Зеленський, перший помічник президента Сергій Шефір та голова ВП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський. Також були губернатори. Наприклад, точно був присутній губернатор Дніпропетровської області.

Шоу-програму вела Катерина Осадча.

На корпоративі виступала Тіна Кароль, Jerry Heil, і ще безліч інших розважальних програм для «слуг».

зокрема, актори Кварталу 95 записали для депутатів спеціальне відеозвернення.

Зазначимо, під час ранкової підготовки залу для корпоративу партії "Слуга Народу" там вимкнули інтернет і включили глушилки зв'язку. Крім того, у всіх учасників відібрали мобільні телефони. При цьому за тим, щоб не сталося витоку, дуже ретельно стежили.

Раніше повідомлялося, що більшість українців вважають, що народні депутати фракції "Слуга народу" не заслужили новорічний корпоратив, який в одному з найдорожчих ресторанів Києва - Chi.

Такі результати показало опитування в телеграм-каналі близькому до фракції "Слуга народу".

"Якщо що, корпоратив Слуг Народу відбудеться в ресторані Chi 20 грудня цього року. Як ви вважаєте, ми заслужили свято?", - йдеться у повідомленні каналу.

При цьому 90% опитаних проголосували за варіант «немає».

Також повідомлялося, що колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою закликав українців пікетувати корпоратив.

Gepostet von Olena Moshenets am Freitag, 20. Dezember 2019

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, стали відомі розцінки "Кварталу 95", Зеленський здивував.

Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.