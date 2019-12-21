Міністр інфраструктури Владислав Криклій поскаржився на свою зарплату і позаздрив тим, хто отримує більше

Представник українського уряду виявився незадоволений розміром своєї заробітної плати. Про це політик розповів в інтерв'ю Українське Радіо. За його словами, він заробляє «всього» близько 40 тисяч гривень.

«Я за те, щоб заступникам давати більшу зарплату, колегам, директорам департаментів, щоб вберегти їх від будь-яких поганих думок», - заявив Криклій.

Міністр зазначив, що керівники великих українських підприємств отримують набагато більше. Це здалося йому несправедливим.

«Коли приходять керівники великих підприємств, таких як "Укрзалізниця", "Укрпошта", наші порти, у них зарплата в 10-20-30 разів більше, ніж моя. Але рівень відповідальності з мого боку буде точно не менше. Я вважаю, що це несправедливо і це питання потрібно піднімати не тільки в уряді, але і серед депутатів», - обурився Криклій.

Варто відзначити, що він став не першим нинішнім міністром, якого не влаштовує розмір його зарплати. Раніше з подібними скаргами виступали міністр розвитку економіки Тимофій Милованов і міністр юстиції Денис Малюська.

Раніше ми розповідали про те, що Владислав Криклій підібрав невдалу картинку, вихваляючись новиною про пілотному проекті, пов'язаному з залізницею.

Так, у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук Криклій поділився інформацією про запуск пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів на залізничних шляхах загального користування.

Текст супроводжувало фото, взяте рандомно з мережі, в якому, як виявилося, й полягала проблема. В кадрі поїзд, який ще в 2014 році був залучений для перевезення тіл загиблих Boeing МН17. Нагадаємо, що майже 5 років тому літак Boeing-777 був збитий в Донецькій області. В результаті загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей.

Нагадаємо, Криклій вляпався у дикий скандал через фото "потягу смерті".

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