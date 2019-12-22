Політолог Юрій Романенко їдко висміяв ситуацію із знахідкою силовиків в спортклубі, який належить колишньому президенту Петру Порошенку
Як повідомляє Politeka, відповідний пост він розмістив у Facebook.
«Остання лінія оборони від Путіна проходила в «5 елементі». Фото і відео йшли в ситуаційну кімнату в АП, щоб Петро Олексійович міг прийняти правильне рішення, якого агента Путіна і як нещадно карати. І ось цю ретельно замасковану систему оборони розкрили», - зазначив він.
Більш того, Романенко заявив, що сподівається на масові мітинги в Києві з цього приводу.
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«Сподіваюся, порохоботи із Демсокири проведуть гнівний марш протесту в центрі Києва з плакатами фото голих жінок і чоловіків з роздягалень будуть скандувати: «Гола правда врятує Україну», «Ми не дро*или, а захищали», «Цицька може бути ворожою», «Путінський х@й видно зразу», «5 елемент - останній захисний вал від агресора», «Зебіли, геть руки від голої правди!», - підкреслив він.
Нагадаємо, в спортклубі колишнього президента Петра Порошенка «5 елемент» провели обшуки. Як повідомили в ГБР, у вентиляційній системі жіночої та чоловічої роздягалень слідчі вилучили камери відеоспостереження.
Відомо, що обшуки проводилися в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень. Також співробітники СБУ обшукали штаб Порошенка і виявили можливі телевізори, які зникли з ситуаційної кімнати Адміністрації президента.
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