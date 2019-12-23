З боку Російської Федерації може розпочатися нова небезпека, яка вдарить по Україні

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що над Україною нависла небезпека широкомасштабного наступу Російської Федерації. Про це він повідомив виданню Обозреватель.

Він зазначив, що наміри Кремля йти в наступ на півдні України видав сам президент РФ Володимир Путін. Нещодавно президент Росії на прес-конференції назвав Причорномор'я і схід України: "споконвічно російськими територіями".

Після таких заяв, на думку офіцера, Україні необхідно негайно діяти і обезовасить себе: слід організувати територіальну оборону на півдні держави.

Лупаков переконаний, що території України в напрямку Маріуполя опинилися під загрозою нападу російських окупантів.

"Маріупольський напрямок знову під загрозою", – вважає експерт.

При цьому він навіть спрогнозував, що почнуть робити на території України російські окупанти перед тим, як перейдуть до бойових дій.

За його прогнозом для початку широкомасштабного наступу Російська Федерація підготує грунт і лише потім почне атаку. Спочатку РФ необхідно "підготувати відповідну базу, організувати на півдні України якісь заворушення і прийти "на допомогу російськомовному населенню".

При цьому офіцер констатував, що на сьогоднішній день "своїм військовим кулаком Путін може пробити будь-яку нашу оборону". "В тилу у нього залишаться тільки партизани – загони територіальної оборони".

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