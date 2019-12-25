Президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради регіонів

Під час промови гаранта про програму енергоефективності один з чиновників голосно розсміявся. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У відповідь Зеленський сказав, що розуміє, як це "весело", однак люди мерзнуть.

"Ви просто посміхаєтеся, а людям дуже холодно. Я потім скажу адресу саме вашого будинку, щоб люди до вас прийшли і там трохи погрілися", – сказав глава держави.

Потім гарант повідомив про важливість участі регіонів у програмі енергоефективності.

Нагадаємо, Україна викидає величезну кількість енергетичних ресурсів в буквальному сенсі в повітря. Про це заявив політолог Юрій Романенко.

Експерт зазначив, що енергоефективність - це якраз те, "чого в Україні нема".

Зазначимо, днями в Кабінет міністрів презентували систему оцінки ефективності роботи голів облдержадміністрацій KPI.

Серед критеріїв – підвищення енергоефективності комунальних підприємств та заміщення газу альтернативними джерелами енергії, капітальний ремонт автодоріг, кількість дітей в черзі в дитячі садки та інше.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської області Ігоря Бондаренка та голову Львівської області Маркіяна Мальського під час наради. За словами глави держави, він не побачив ефективності їх роботи.

Також повідомлялося, що Зеленський подумує розігнати весь Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Гончаруком.

При цьому в Офісі президента ризикують зіткнутися з відсутністю заміни для звільнених.

"Не питання звільнити - питання, хто прийде далі робити роботу. Професійних і незаплямованих людей в країні не залишилося", – повідомляє джерело.

Нагадаємо, рейтинг українського президента Володимира Зеленського у 62% не зовсім відповідає дійсності.

Таку думку висловив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький під час інтерв'ю телеведучому Андрію Пальчевському.

За словами Білецького, він не зустрічав жодного українця, який підтверджував би успішність свого вибору.

Нагадаємо, у Зеленського жорстко поставили Путіна на місце

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