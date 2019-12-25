За словами депутата від фракції «Слуга народу» у РФ, виходить, що «були підстави» для захоплення української території

«Слуга народу» Олексій Устенко заявив, що Росія напала на Україну через прийняття закону про мову. Про це нардеп сказав в прямому ефірі телеканалу «Наш».

Так під час розмови з народним депутатом від партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком, Устенко заявив, що в 2014 році РФ вторглася в український Крим через прийнятий в тому ж році закон про мову.

Як відомо, під час Революції Гідності в 2014 році в Україні був прийнятий закон про мову, саме цей ЗУ і спровокував вторгнення Росії в Крим, вважає Устенко:

«Після цього Російська Федерація увійшла в Крим», – сказав партієць «Слуги народу».

Нагадаємо також, авторами вищезгаданого ЗУ були «регіонали» Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко, він був прийнятий Верховною Радою ще в липні 2012 року. Згідно з офіційним документом, чисельність нацменшин могла перевищувати 10%, а також могла бути можливою офіційна двомовність в регіонах України. За скасування цього закону Рада проголосувала 24 лютого 2014 року, але Олександр Турчинов тоді відмовився підписувати рішення – політик, як відомо, у той період був виконуючим обов'язки голови Верховної Ради та виконуючим обов'язки президента країни. І тільки через чотири роки - 28 лютого 2018 року - вищезгаданий ЗУ втратив офіційну силу.

Нагадаємо також, президент Білорусі заявив, що Україна сама «підставилася» і дала Росії привід для конфлікту. Про це лідер Білорусі сказав в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» :

«Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, ні. Я не дорікаю Україні».

Але як би там не було, вважає Лукашенко, Україна, цитуємо: «хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення».

Також президент Білорусі прокоментував питання Криму:

«Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці тим же літом після Криму, одразу в той рік, я їм сказав - де-факто російський, але це юридично не оформлено», - заявив він і додав щодо якогось конкретного випадку з претензіями народу приводу вищесказаного:

«…А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?". Тиша. Ось відповідь на запитання», - згадав Лукашенко.

Президент сусідньої для України держави також зазначив, що він «виходить з реальної ситуації»:

«…А давати оцінки – чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією», — заявив Олександр Лукашенко.

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