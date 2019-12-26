Силовикам, выполняющим политические заказы текущей власти, придется понести ответственность, которая предусмотрена украинским законодательством

С таким заявлением выступили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя возбуждение уголовного дела против одного из лидеров оппозиционной политсилы ‒ Вадима Рабиновича.

Соратники по партии утверждают, против Вадима Рабиновича было открыто дело в качестве мести за его принципиальную позицию в борьбе против преступной распродажи украинских земель, а также против тарифного геноцида, тотальной коррупции и безответственности власти, которая не желает установить мир на Донбассе.

«Очевидно, что дело против Рабиновича – часть общей системы произвола и давления на оппозицию. Составляющими этой системы являются и лживые заявления президента Зеленского, и обыски, и незаконные действия СБУ», ‒ сказано в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте партии ОПЗЖ.

В ОПЗЖ также отметили: «Особый цинизм проявляется в том, что ведется преследование человека, который ни дня в своей жизни не занимал должностей в исполнительной власти».

Представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» также отреагировали на выдачу разрешения на прослушивание телефона супруги нардепа Вадима Рабиновича, назвав это "попыткой психологического давления и фактического террора со стороны государства, который является закономерным результатом правовой безграмотности и моральной деградации власти "слуг"».