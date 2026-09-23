Початок опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році вже близько — комунальники оцінюють готовність майже в 98%, однак частину запланованої модернізації цьогоріч виконати не вдасться.

Початок опалювального сезону у Житомирській області в 2026 році вже зовсім поруч — у КП «Житомиртеплокомуненерго» оцінюють готовність підприємства приблизно в 98%. Про це повідомив головний інженер підприємства Руслан Погребняк.

За його словами, котельні вже підготовлені, а контрольно-вимірювальні прилади перевірені та встановлені. Роботи, які ще залишаються на теплових мережах, комунальники планують завершити до 1 жовтня.

Які роботи перенесли на 2027 рік

Попри високий відсоток готовності, цьогоріч виконати весь обсяг запланованої модернізації не вдасться. Через проблему із заблокованими рахунками підприємству довелося відмовитися від частини планів. Зокрема, реконструкцію чотирьох котелень переносять на 2027 рік.

Частину поточних робіт тепловикам удалося виконати завдяки матеріалам, які підприємство мало в межах допомоги USAID. Однак із масштабнішими реконструкціями ситуація виявилася складнішою — саме їх і відклали.

Коли розпочнеться опалювальний період

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря тримається на рівні +8 °C або нижче.

Це означає, що тепло в домівках житомирян увімкнуть щойно погода дозволить це зробити — фактично тоді, коли надворі стабільно похолодає. Поки що комунальники завершують останні підготовчі роботи, щоб зустріти сезон без зривів.