Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть сягати понад тисячі гривень щомісяця — і для цього не потрібен ані довгий стаж, ані похилий вік. Усе вирішує окрема підстава: закон про особливі заслуги перед Україною.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області за особливі заслуги нараховують не замість основної пенсії, а додатково до неї. Тобто до вже призначеної виплати за віком, інвалідністю, вислугою років чи втратою годувальника просто додається окрема сума.

Підставою для такої надбавки є закон «Про особливі заслуги перед Україною». Головна умова — не вік і не стаж, а наявність юридично визнаних заслуг перед державою.

Скільки грошей можуть отримувати

Граничний розмір надбавки у 2026 році становить 1038 гривень. Це 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У поточному році той мінімум дорівнює 2595 гривням, і саме від нього рахують відсотки.

Максимум у 40% отримують Герої України, люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також матері, які народили десяти та більше дітей і виховали їх до шести років.

Для решти категорій надбавка відповідно менша. Так, 39% — це 1012,05 гривні, 38% — 986,10 гривні, 37% — 960,15 гривні, 36% — 934,20 гривні, 35% — 908,25 гривні. Найнижчі рівні: 25% — 648,75 гривні, 24% — 622,80 гривні, 23% — 596,85 гривні.

Точні розміри цих доплат закріплені наказом Міністерства соціальної політики №2054 від 27 грудня 2017 року в відсотках від прожиткового мінімуму.

Як оформити надбавку

У Пенсійному фонді наголошують: для призначення такої доплати потрібно обов'язково надати документи, що підтверджують відповідні заслуги. Заяву можна подати як особисто в паперовому вигляді, так і онлайн в електронній формі.

Важливий нюанс: якщо звернення оформили протягом 12 місяців після виникнення права на виплату, гроші донараховують від першого дня цього права. Тобто люди не втрачають нічого.

Через зростання прожиткового мінімуму до 2595 гривень Пенсійний фонд уже провів автоматичний перерахунок пенсій за особливі заслуги — він діє з 1 січня 2026 року, тож додатково звертатися за перерахунком не потрібно.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Харківській області за понаднормовий стаж.