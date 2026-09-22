Початок опалювального сезону в Кіровоградській області в 2026 році готує КП «Теплоенергетик»: з міського бюджету на рік передбачили 250 млн гривень, а містян просять масово переходити на автономне опалення через зношені мережі.

Тарифи на комунальні послуги в Кіровоградській області знову в центрі уваги — у Кропивницькому готуються до старту опалювального сезону, який стартує, коли протягом трьох діб середня добова температура опуститься до +8°C або нижче.

У кропивницькому міському бюджеті для комунального підприємства "Теплоенергетик" передбачили 250 мільйонів гривень на рік. Із них 20 мільйонів спрямують на підготовку до опалювального сезону, а решту — на заробітну плату та виплату боргу за газ, повідомляє Суспільне Кропивницький.

Кропивничанка Людмила Федосова, яка користується централізованим опаленням, розповіла Суспільному, що взимку у квартирі було 20 градусів тепла. Головною перевагою централізованого опалення вона вважає те, що воно не залежить від відключень електроенергії, однак тариф, на її думку, високий: за опалення платить тисячу гривень.

Через зношені мережі просять переходити на «автономки»

Зі слів Олександра Вергуна, через зношеність мереж підприємство має великі втрати тепла, тож містян просять переходити на індивідуальне опалення. У місті діє програма компенсації на встановлення автономного опалення, за якою відшкодовують 50% вартості.

«Перед нами стоїть задача відключати будинки, тому що є такі випадки, де до будинку йде 300 метрів мережі, а то й 500 м трубопроводу, а в цьому житловому будинку — дев'ятиповерховому на 200 квартир — дві-три квартири залишились на централізованому опаленні. І експлуатується ця труба, і, на жаль, вона має пориви», — пояснив він.

Повністю відмовитись від централізованого опалення не зможуть: у місті багато закладів освіти та охорони здоров'я. За словами Вергуна, будинки, де вже 80% і більше квартир на автономному опаленні, потрібно стовідсотково від'єднувати, а ті, де до 50% — зберігати й опалювати централізовано.

Готовність до можливого блекауту

У разі блекауту «Теплоенергетик» має обладнання для автономної роботи — когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Де саме їх встановлюють, не розголошують з міркувань безпеки. Наразі підприємство отримало близько 30% цього обладнання та монтує його по теплогенеруючих об'єктах міста.

За постановою Кабміну №830, рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування з урахуванням погоди. Окремі громади можуть ухвалювати рішення про запуск тепла, зважаючи на фактичну температуру та місцеві умови.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про відключення світла у Кіровоградській області.