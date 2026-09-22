Гуманітарна допомога для ВПО в Одеській області видається у вигляді продуктових наборів благодійним фондом «На крок ближче» — розповідаємо, хто може її отримати та як зареєструватися.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області — не єдина форма підтримки переселенців: благодійний фонд «На крок ближче» продовжує видавати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.

Отримати продовольчі набори можуть сім'ї Дружківської громади, які переїхали до Одеси з 2022 року. Обов'язкова умова — довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Водночас на допомогу не можуть розраховувати ті, хто вже отримував гуманітарний набір у вересні.

Хто саме може отримати продуктові набори

Отримати підтримку можуть переселенці, які до переїзду мешкали на території Дружківської громади. До неї належать Дружківка, Дружківське, Кіндратівка, Красний Кут, Куртівка, Миколайпілля, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Олексієво-Дружківка, Осикове, Павлівка, Петрівка, Приют, Райське, Софіївка, Старорайське, Торецьке та Торське.

Видаються саме продуктові набори — це форма гуманітарної підтримки, яку фонд надає періодично. Роздача проводиться за попереднім записом, і без реєстрації отримати набір неможливо.

Коли і де проходять видачі

Чергова видача відбулася 21 вересня з 11:00 до 14:00 у ХАБі Дружківської громади за адресою: вул. Троїцька, 45. Продуктові набори фонд поштою не надсилає — отримати їх можна лише особисто. За інших осіб забрати набір не вийде.

Як подати заявку

Реєстрація відбувається через онлайн-форму. Важливо: якщо форма на момент подання заявки вже закрита, це означає, що благодійники отримали граничну кількість заявок. Фонд працює постійно, тож варто підписатися на телеграм-канал організації, щоб не пропустити нові видачі.

При отриманні при собі обов'язково необхідно мати оригінали документів, зокрема довідку ВПО.