Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області продовжує надходити — у хабі «Ми — Донеччина» в Дніпрі стартувала видача одягу для дорослих, яку передав благодійний фонд. У Покровській міській раді розповіли, як переселенці можуть отримати речі.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області — не єдиний вид підтримки: у хабі «Ми — Донеччина» в Дніпрі триває видача гуманітарної допомоги для ВПО, зокрема одягу для дорослих. Про це повідомили в Покровській міській військовій адміністрації.

За сприяння Благодійного фонду Святого Мартіна де Поррес до хабу надійшла нова партія одягу для дорослих. Як пояснила керівниця гуманітарного хабу «Ми — Донеччина» Марина Ухова, до закладу звертаються люди з різними потребами, тому важливо мати можливість забезпечити їх необхідними речами.

«Дякуємо благодійним організаціям і партнерам за підтримку, завдяки якій допомога надходить до мешканців громади», — зазначила Марина Ухова. Наразі мешканці Покровської громади та переселенці з Донеччини можуть отримати необхідний одяг під час роботи хабу.

Де та коли можна отримати допомогу

Хаб «Ми — Донеччина» працює в місті Дніпро за адресою: вулиця Кавалерійська, 9. Видача гуманітарної проводиться з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 16:00.

Які документи потрібні

Щоб отримати одяг, переселенець повинен мати при собі три документи:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНКПП);

довідку ВПО.

Хаб «Ми — Донеччина» працює для мешканців Покровської громади та внутрішньо переміщених осіб із Донецької області, які зараз перебувають у Дніпропетровській області. Покровська громада розташована в Донецькій області поблизу лінії фронту, тому значну частину її мешканців евакуювали саме до Дніпра та інших громад регіону.

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