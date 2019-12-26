26 грудня з'явилися свіжі дані з приводу електоральних уподобань киян, які показали, що лідирують Андрій Пальчевский та Микола Томенко

Як передає Politeka.net, дослідження проведене Центром "Соціальний моніторинг" з 19 по 24 грудня 2019 року. Опитано 1000 респондентів віком 18+.

Так, якби в найближчу неділю в Києві проходили місцеві вибори, то жителі столиці віддали б свої голоси: 8,9% за бізнесмена і телеведучого Андрія Пальчевського та 6,3% за лідера "Рідної країни" Миколи Томенка. При цьому на питання, що стосується явки, 51 відсоток опитаних виявив бажання проголосувати, якщо б вибори були вже на цьому тижні, і лише 5 відсотків - відмовилися.

Що стосується переваг по партіях, то 5,3% виявили бажання бачити "Рідну країну" Томенка в Київській міськраді.

Раніше ми повідомляли, експерти-соціологи зазначали, що Андрій Пальчевський та Микола Томенко мають хороший баланс позитивного-негативного ставлення (+11% та 13% відповідно), на відміну від інших суспільно-політичних діячів.

Також ми писали, Андрій Пальчевський розкрив очі українцям на олігархат в нашій країні.

«В голови українців вбивається думка про те, що нібито олігархічна система розібрана. Хоча олігархічна система буде розібрана після того, як олігархи закінчать або у в'язниці, або їх капітали в національному банку, інших варіантів немає. Коли у них відберуть канали, про що обіцяли, що так довго говорили наші необільшовики, більшовики від слова більшість у парламенті. А нам зараз кажуть, Сорос, американці скуповують нашу землю. Я вам можу сказати, там ті ж липкі ручки», - заявив Пальчевський.

Крім того, Пальчевський прокоментував ситуацію з курсом валют. За його словами, президент Зеленський зміг уникнути найгіршого.

"Нас могла чекати інфляція - цього не сталося. Зміцнення валюти відбулося. Хочемо ми цього, чи ні. Краще, коли ти отримуєш у доларовому еквіваленті більше, ніж отримував...", - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський розповів про великому ураженні: «Дали Путіну витерти об Україну ноги».

Як повідомляла Politeka, Зеленського жорстко підставили, Андрій Пальчевський розкрив правду: «Не треба дражнити гусей».