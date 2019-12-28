Нова ініціатива українського уряду щодо запуску спеціального каналу для Донбасу приречена на провал

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці в Фейсбук написав нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський. Таким чином він прокоментував ініціативу Міністерства культури, молоді та спорту щодо запуску державного телеканалу на окупованих територіях Донбасу.

Бужанський звернув увагу на те, що розважальний телеканал – це не те, що потрібно жителям захоплених територій в сьогоднішніх умовах.

«Це прекрасно, що мінкультури планує запустити для Донбасу розважальний канал російською мовою. Всі ж знають, що їм так не вистачає розваг, це перше, що їх цікавить», - з сарказмом зауважив депутат.

Він також підкреслив, що з цієї затії нічого не вийде, так як в Мінкульті, по всій видимості, забули про мовне питання.

«Є нюанс, про який забуває міністерство культури. За чинним законом про мову, російською вони можуть відкрити тільки кватирку. А так, так, план вражає своєю грандіозністю», - підсумував Бужанський.

Також раніше ми писали про те, що нова українська влада разом з парламентським монобольшинством у вигляді партії «Слуга народу» вже встигла проявити себе не з кращого боку. Тепер політикам потрібно провести аудит і виправити помилки.

Про це розповів нардеп від «Слуги народу», український письменник і публіцист Максим Бужанський. Він зазначив, що сьогоднішня ситуація у владі пов'язана з тим, як були розподілені керівні пости в уряді.

«Перед початком роботи парламенту, абсолютно всі керівні пости у всьому зайняли списочники, або ультрапослушные мажоритарники…Будь-яка спроба вступити в боротьбу з цим принципом розподілу повноважень, було б справедливо розцінена як боротьба за владу, а не за об'єктивні результати», - пояснив Бужанський.

За його словами, з тих пір влада встигла «проявити» себе у всій красі.

Він зауважив, що зараз в уряду є два шляхи: провести аудит і зробити оргвисновки прямо зараз або «поекспериментувати ще 3 місяці» і зробити те ж саме. При цьому в другому випадку виправити ситуацію в країні навряд чи вдасться, вважає Бужанський.

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