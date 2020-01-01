З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності

Згідно з прийнятими змінами, стаття 80 Конституції України викладається в новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та вони не можуть без згоди Верховної Ради україни бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Разом з тим, відповідно до нової редакції статті 80-й Основного закону, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Також варто зазначити, що напередодні нового року президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон (законопроект №2237), який привів у відповідність з Конституцією законодавство в частині недоторканності нардепів. Згідно з прийнятими змінами, клопотання про дозвіл на затримання, про міру запобіжного заходу (тримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.

досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР.

Нагадаємо, також в Україні набирають чинності поправки до закону "Про запобігання корупції". Вони, зокрема, передбачають, що громадські активісти, які займаються антикорупційною діяльністю, не зобов'язані подавати декларації про доходи.

Крім того, закон звузив перелік випадків, у яких зобов'язані подавати декларації представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експерти відповідної кваліфікації, інші люди, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю.

Нагадаємо, скасування депутатської недоторканності: розкрита головна загроза для України

Як повідомляла Politeka, Зеленський виконає примха Путіна, розкрито божевільний план РФ: чого бажає Кремль

Також Politeka писала, що вибори в Україні будуть проходити по-новому, підписаний важливий документ: що потрібно знати