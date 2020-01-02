План Володимира Путіна щодо Європи вже практично повністю озвучений і загрожує цілісності України

Таку думку висловив журналіст та експерт Сергій Корсунський у матеріалі " Європейської правди ".

На його думку, Володимир Путін та кремлівська верхівка перевела в агресивну стадію проект "братського поглинання" Білорусі.

"Весь цей час Лукашенко успішно опирався. І ультиматум щодо реального об'єднання, який висунули йому в грудні спочатку Медведєв, а потім і сам Путін, свідчить про серйозність їх намірів. Адже цей шлях влади Путіна має потужні переваги, здатні стати вирішальними для Москви", - вважає експерт.

Також він вказав на небезпеку агресії Росії, яка загрожує існуванню України, та положенню НАТО.

"Причому переваги для Росії одночасно є ризиками та загрозами для України та Європи. Поглинання Білорусі Кремлем значно погіршить стратегічне положення України, Польщі, країн Балтії. НАТО буде змушене приділяти ще більше уваги та ресурсів обороні східному флангу. Не кажучи вже про Україну. Україна виявиться фактично в оточенні", - закінчив експерт.

Раніше аналітик Сергій Алексашенко заявив, що у Володимира Путіна є дві стратегії по швидкому захопленню Білорусі.

За його словами, сьогодні РФ може захопити Білорусь по кримському або сценарієм Олександра Лукашенка, який нещодавно пригрозив Москві реакцією Заходу і НАТО на насильницьку «інтеграцію».

Він також зазначив, що на швидку окупацію Білорусі не потрібно ніякого схвалення від Олександра Лукашенка та операція буде нагадувати події в Криму у 2014 році.



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