Українцям планують підвищити пенсійний вік

Про підготовку реформи пенсійної системи в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» розповіла голова комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що у Верховній Раді вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другої пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

«А потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м'які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», - розповіла голова комітету.

Вона зазначила, що це питання не стоїть на порядку денному, але все одно активно обговорюється в Раді.

«Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію», - заявила нардеп.

Раніше ми писали про те, що українцям підготували новий тариф за отриманий газ. Як відомо, вже з 1 січня українці будуть отримувати платіжки за газ навіть за умови, якщо вони не використовували блакитне паливо.

Тобто, побутовим споживачам встановлюють абонплату за використання інфраструктури, через яку постачають газ населенню.

Повідомляється, що тариф для кожної сім'ї буде розраховуватися індивідуально.

Для розрахунку будуть брати середньомісячне споживання газу в кубометра і множити на базовий коефіцієнт. Сім'ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, будуть сплачувати абонплату в розмірі 16 гривень.

Нагадаємо, українці по-новому будуть оформляти субсидії: з'явилося детальне роз'яснення.

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