Український політик, народний депутат Микола Томенко підбив підсумки року для столиці України

Як передає Politeka.net, про це Томенко повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За його словами, мер Києва Віталій Кличко обирався два рази і хоче йти на третій термін, але при цьому, до цих пір не прийнятий генплан. Тільки нещодавно презентували його проект. Томенко впевнений, що ситуацію слід змінювати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Безперечно, порівняно з іншими містами Київ живе краще, але живе місто одним днем і нікуди не рухається. Кличка 2 рази обирали мером, а генплан нещодавно тільки презентували. Я вважаю, владі має бути соромно. Що вони в ньому написали - що треба садочки будувати? А до цього вони не знали? Ситуацію пора змінювати. Столиця повинна приваблювати не секс-туризмом, а нашою архітектурою, культурою та самобутністю", - повідомив у соцмережі політик.

В даний час, за словами нардепа, Київ нагадує гіршу столицю в Європі. Томенко заявив, що є багато зауважень до нового генплану від Кличка.

"Там є маса зауважень... Як тільки невеликий форс-мажор - і Київ нагадує місто, яке з точки зору планування... є одним з найгірших серед європейських столиць. Треба, щоб ми не залежали від групи забудовників, що управляють мерами. Ділити Київ між різними забудовниками сенсу немає...", - поділився Томенко своєю думкою в студії.

Про підсумки року для столиці. Безперечно, порівняно з іншими містами Київ живе краще, але живе місто одним днем і нікуди не рухається. Кличка 2 рази обирали мером, а генплан нещодавно тільки презентували. Я вважаю, владі має бути соромно. Що вони в ньому написали - що треба садочки будувати? А до цього вони не знали? Ситуацію пора змінювати. Столиця повинна приваблювати не секс-туризмом, а нашою архітектурою, культурою та самобутністю. Gepostet von Микола Томенко am Freitag, 3. Januar 2020

Раніше ми повідомляли, Микола Томенко застеріг українців у новому році. Політик заговорив про безпечність співвітчизників і ставленні до життя - "якось то воно буде" - що може призвести до втрати свободи й незалежності. Томенко порівняв українців з "чухраїнцями" сатирика Остапа Вишні, які вели безтурботне життя і не міркували про наслідки.

"І як вчить історичний досвід, то одна з головних рис цього дивного народу - чухраїнців: "якось то воно буде", може призвести до втрати свободи й незалежності! І найголовніше: пам'ятаємо, що відмінності між країнами чухраїнців і державою українців - є!"

Нагадаємо, Микола Томенко про ЗНО: "Пропоную почати з чиновників"

Як повідомляла Politeka, вибори мера Києва: Пальчевський і Томенко лідирують у рейтингу, результати опитування

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