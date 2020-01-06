Андрій Пальчевський передбачив, які олігархи в 2020 опиняться на перших ролях в оточенні президента України Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський в ефірі програми «Чому так?» прокоментував роль і вплив олігархів на гаранта (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами експерта, перші півроку правління Зеленського "світився" Ігор Коломойський, але з нового року ситуація змінюється.

"На 1 січня 2020 найближчими олігархами до президента - є двоє. Я відповідаю зараз абсолютно серйозно. Номер один - Ахметов, і номер два - Пінчук. Я говорю з точки зору простої людини... Пам'ятаєте, як говорив відомий француз, сильніше за всіх ми ненавидимо своїх благодійників... Це про те, як Коломойський допомагав нашому президенту стати президентом... Колись цар пожартував з цього приводу... Дивно, сказав цар, він до мене погано ставиться, хоч я нічого доброго йому не робив. Ви розумієте, як тільки зробиш людині добро, що ти отримаєш?.. І тому відносини між першою особою і благодійником, я маю на увазі Коломойського, будуть напруженими, враховуючи те, що Коломойський швидше за все не залишає спроби отримати 5 мільярдів або банк назад. Банк, природно, не віддадуть, але і виплатити 5 мільярдів відкупних теж буде тяжким ударом для президента. Тому Володимир Олександрович буде дистнаціюватися, швидше за все, від подобного роду речей. Як ви розумієте, в перші півроку лідером олігархічної гонки був Ігор Коломойський. Але він пролетів так далеко, що його місце займе інший олігарх. Святе місце порожнім не буває".

Пальчевський спрогнозував, що ближче всього до Зеленського виявиться все ж Ахметов.

"Враховуючи, яка кількість людей зараз в уряді представляє пропінчуковську точку зору, так звані "соросята", і, знаючи, що Рінат Леонідович один з найдосвідченіших і потужних політиків, давайте зробимо парі... Я дуже люблю пророкувати... Повільно, але впевнено на перших ролях ми побачимо Ахметова", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".

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