Андрій Пальчевський передбачив, які олігархи в 2020 опиняться на перших ролях в оточенні президента України Володимира Зеленського
Як передає Politeka.net, відомий український бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський в ефірі програми «Чому так?» прокоментував роль і вплив олігархів на гаранта (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
За словами експерта, перші півроку правління Зеленського "світився" Ігор Коломойський, але з нового року ситуація змінюється.
"На 1 січня 2020 найближчими олігархами до президента - є двоє. Я відповідаю зараз абсолютно серйозно. Номер один - Ахметов, і номер два - Пінчук. Я говорю з точки зору простої людини... Пам'ятаєте, як говорив відомий француз, сильніше за всіх ми ненавидимо своїх благодійників... Це про те, як Коломойський допомагав нашому президенту стати президентом... Колись цар пожартував з цього приводу... Дивно, сказав цар, він до мене погано ставиться, хоч я нічого доброго йому не робив. Ви розумієте, як тільки зробиш людині добро, що ти отримаєш?.. І тому відносини між першою особою і благодійником, я маю на увазі Коломойського, будуть напруженими, враховуючи те, що Коломойський швидше за все не залишає спроби отримати 5 мільярдів або банк назад. Банк, природно, не віддадуть, але і виплатити 5 мільярдів відкупних теж буде тяжким ударом для президента. Тому Володимир Олександрович буде дистнаціюватися, швидше за все, від подобного роду речей. Як ви розумієте, в перші півроку лідером олігархічної гонки був Ігор Коломойський. Але він пролетів так далеко, що його місце займе інший олігарх. Святе місце порожнім не буває".
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Пальчевський спрогнозував, що ближче всього до Зеленського виявиться все ж Ахметов.
"Враховуючи, яка кількість людей зараз в уряді представляє пропінчуковську точку зору, так звані "соросята", і, знаючи, що Рінат Леонідович один з найдосвідченіших і потужних політиків, давайте зробимо парі... Я дуже люблю пророкувати... Повільно, але впевнено на перших ролях ми побачимо Ахметова", - підсумував Пальчевський.
Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".
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