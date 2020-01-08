Український політик і бізнесмен Андрій Пальчевський висловив співчуття з приводу аварії літака МАУ недалеко від столиці Ірану

Як передає Politeka.net, Пальчевський зробив відеозвернення у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За його словами, не варто поспішати з висновками щодо причини трагедії (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

"Замість новорічних привітань, про які мене просили редактори, хочеться висловити співчуття всім загиблим... нещасним, які опинилися на борту... Президент Зеленський заявив про те, що, швидше за все, не було ніякого терористичного підґрунтя. Те ж саме про відмову двигуна говорив фахівець з уповноваженою організації, але поспішати з такими висновками ніколи не варто... Одне лише хочеться сказати, що людей не повернути. Ми всі з тими, хто сумує... Це сумний початок року і сподіваюся більше такого не повториться", - прокоментував Пальчевський.

скорбим.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 8. Januar 2020

Раніше ми повідомляли, авіакатастрофа сталася 8 січня в Ірані з літаком “Міжнародних українських авіаліній”.

Boeing 737-NG авіакомпанії “МАУ” вилетів згідно рейсу PS 752 з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в 6:12 ранку за місцевим часом і попрямував в аеропорт Борисполя.

Літак піднявся на 2240 метрів, розігнався до 275 вузлів і продовжував набирати висоту. За даними служби спостереження за літаками FlightRadar24, через дві хвилини авіалайнер пропав з радарів. А через вісім хвилин після зльоту - розбився біля Паранда, що в 60 кілометрах на південний захід від столиці Ірану. Цю інформацію незабаром підтвердив прес-секретар тегеранського аеропорту Алі Кашані.

В РНБО України повідомили, що на рейс зареєструвалися 168 пасажирів. На борту також працювали 9 членів екіпажу. За попередньою інформацією, ніхто не вижив. Останки людей рятувальники збирають на території площею 2 га.

Нагадаємо, крах українського Боїнга під Тегераном: Зеленський і Порошенко в пастці, спливли фатальні деталі.

Як повідомляла Politeka, крах українського Boeing: у трагедії знайшли слід РФ, промовисті фото