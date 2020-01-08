Атака Ірану на військову базу США в Іраку, удар американців зі знищенням генерала Касема Сулеймані і ряд обстрілів знову-таки американських баз - що тут не так і яка ситуація на сьогодні

Як передає Politеka.net, в одному з телеграм-каналів озвучили інформацію, що, можливо, ескалація конфлікту на Близькому Сході є добре поставленою виставою.

Отже, на сьогоднішній день відомо, що Іран випустив від 15 до 35 ракет малої дальності "Фатех" по двох військових базах США на території Іраку - база ВПС "Айн Аль-Асад" в західному Іраку і військова база під Ербіль в Курдистані.

Велика частина ракет припала на базу "Айн Аль-Асад". За повідомленнями американських представників, на неї обрушилося 15 ракет, дві не долетіли. За Эрбіллю - п'ять. Одна не вибухнула.

Іран поспішив повідомити, що вбив до 80 американських військових і поранив 200, знищено безліч техніки. Але ці дані потребують підтвердження. Ніякої точної інформації про постраждалих в результаті ударів немає.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що удари - це помста за загибель Касема Сулеймані 3 січня, а база "Айн Аль-Асад" обрана не випадково, саме з неї вилітав БПЛА, який вбив генерала.

Заріф і президент США Дональд Трамп обмінялися до дивацтва стриманими твітами. Глава іранського МЗС заявив, що не бажає війни з США, і навіть направив відповідне послання Радбезу ООН. А Трамп написав "все в порядку!", і анонсував свою заяву з приводу ударів завтра вранці.

Регіональний уряд Іракського Курдистану повідомив про те, що в результаті ударів по військовій базі США в Ербілі постраждалих немає. Також немає жодних даних про обстріл військової бази США в Ат-Таджі на північ від Багдада.

Корпус вартових ісламської революції в Ірані повідомив, що ці удари - лише "перший крок" в операції з помсти за генерала Сулеймані, а також застеріг інші країни від підтримки Штатів.

У відповідь на ракетний обстріл території Іраку, американські літаки були підняті в повітря на авіабазі в ОАЕ, проте потім вони повернулися. Так і незрозуміло, що з ними сталося і чи мали вони намір атакувати Іран в помсту за удари ракетами.

Уряд Іраку спростував дані про загибель або поранення громадян Іраку під час ракетного обстрілу Ірану з військових баз США.

"До того ж, вони ВЗАГАЛІ не підтверджують ніяких жертв, що наводить на думку, що все це могло бути добре спланованим і показовим спектаклем", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

У той же час стало відомо, що і ринок не вірить в ескалацію конфлікту між США та Іраном. Нафта «заспокоюється» нехай і на високих позиціях, але нижче критичних $70 за барель Brent. Золото росте, але теж помірно – до $1580 за унцію, +0,4%.

Нагадаємо, Боїнг з українцями впав під Тегераном.

Також Politeka писала, що Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.