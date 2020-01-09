Олександр Федоренко прокоментував презентацію історико-архітектурного опорного плану Києва



Голова київського осередку партії Громадянський рух Миколи Томенка «Рідна країна» Олександр Федоренко впевнений, що для збереження історичного Києва потрібні реальні дії, а не план на папері.

За інформацією прес-служби КМДА замовником плану став ДО «Інститут генерального плану м. Київ». Вартість проекту поки не розголошується, проте відомо, що він створений в рамках нещодавно представленого Віталієм Кличком генплану.

«Почну з банального. Поки друзі-забудовники Кличко займалися будівництвом у Києві у всіх місцях, в тому числі й історичних, такий історико-архітектурний план був потрібен. Як тільки міський голова втратив свого вірного друга Микитася, відразу вирішив ввести обмеження. Цікаво, а влада вже розібралася з тими будівлями, що вже будуються або вже побудовані в історичних місцях чи на місці історичних пам'яток?»

Політик зазначив, що такий план не врятує столицю.

«Сьогодні історичну частину міста може врятувати тільки зміна влади, почнуть реєстр всіх історичних пам'яток та зон. Необхідно ліквідувати забудови, які вже порушили правила будівництва і загрожують пам'яток. Цього влада робити не буде, оскільки це реальні дії, а у нас столична влада працює лише на папері. До речі, ми ще не знаємо, у скільки обійшлася нам цей папірець з презентацією на сайті ДО «Інститут генплану». Зверніть увагу на двомовність сайту і переконайтеся в професіоналізмі цієї СТРУКТУРИ».

Раніше ми повідомляли, Микола Томенко присоромив київську владу.

"Безперечно, порівняно з іншими містами Київ живе краще, але живе місто одним днем і нікуди не рухається. Кличка 2 рази обирали мером, а генплан тільки нещодавно презентували. Я вважаю, владі повинно бути соромно. Що вони в нього написали - що треба сади будувати? А до цього вони не знали? Ситуацію треба міняти. Столиця повинна залучати не секс-туризмом, а нашою архітектурою, культурою та самобутністю", - повідомив у соцмережі політик.

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