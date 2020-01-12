8 січня російський президент Володимир Путін разом із турецьким колегою Реджепом Ердоганом урочисто відкрили газопровід «Турецький потік»

Вирішивши насолити Україні і змінити одного транзитера газу на іншого, глава РФ… переграв самого себе, тому що Туреччина – це далеко не поступлива Україна.

Таку думку в коментарі «Голосу Америки» висловив аналітик нафтогазового сектору, партнер агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

За його словами, «Турецький потік» для Путіна – завідомо збитковий проект, і з його допомогою Росія домоглася тільки того, що поміняла транзитера.

«Але Туреччина дуже примхлива в цьому сенсі. І вона вже не раз показувала, як у випадку, наприклад, з так званим «Блакитним потоком» через Чорне море, що готова використовувати своє становище як транзитера і як покупця російського газу для того, щоб збивати ціни і диктувати умови постачальнику. Це набагато більш непередбачуваний партнер, ніж Україна», – цитує служба Крутіхіна.

Для того, щоб таким способом покарати Україну, Путін не пошкодував грошей російських платників податків, а "Газпром" поніс непоправні втрати.

«Коли ми зараз читаємо, що «Турецький потік» обійшовся нібито в сім мільярдів євро, то не варто упускати з виду те, що до нього треба було через всю Росію – з Ямальського півострова, з Арктики – прокласти новий газотранспортний коридор. А вартість його вимірюється кількома десятками мільярдів», – пояснив аналітик.

Хто на цьому добре нагрів руки, так це підрядники, які будували газотранспортний коридор. Ніякого іншого сенсу в ньому не було.

Довжина "Турецького потоку" - 930 кілометрів, він проходить по дну Чорного моря. Пропускна спроможність нового газопроводу - 31,5 мільярд кубометрів газу. Існує дві нитки трубопотоку: по першій газ поставляється з РФ до Туреччини, а по другій - у країни південно-східної Європи і південні країни цього регіону.

Як відомо, раніше РФ і Україна підписали договір про транзит російського газу на п'ять років з можливістю пролонгації документа.

Ми також писали, що в "Нафтогазі" пояснили, коли президент Росії Володимир Путін зможе добудувати газопровід до Німеччини в обхід України під назвою "Північний потік-2". З'ясувалося, що судно, необхідне для завершення магістралі, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через 4 роки.

Більш того, щоб це судно змогло працювати в територіальних водах Данії, воно повинно мати страховку. А історія з санкціями, які переслідуют Росію, страховим компаніям не до душі.

Нагадаємо, Ердоган змовився з Путіним і вдарив по Україні.

Як повідомляла Politeka, США зіпсували плани Путіна, нові санкції зобразили яскравою карикатурою.