У скандалі зі знищенням українського Боїнга намітився новий поворот

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, в мережі було опубліковано нове відео з Ірану, яке допоможе в розслідуванні страшної трагедії під Тегераном.

Так, в Telegram-каналі "Протести у світі" було оприлюднено відео, на якому чітко видно момент запуску ракети по українському Боїнгу.

Через кілька секунд на відео також можна помітити яскравий спалах, який, мабуть, був спровокований через попадання ракети в пасажирський "Боїнг".

Про достовірність опублікованого в соціальних мережах відеоролика поки говорити рано. Не виключено, що дане відео буде залучено до розслідування катастрофи літака МАУ, в якій загинуло 176 чоловік

Раніше ми повідомляли про те, що український пасажирський літак з людьми на борту впав після зльоту в Ірані. Трагедія сталася вранці 8 січня.

Рейс PS 752 прямував з Тегерана в Київ, а на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. В результаті аварії ніхто не вижив.

Тегеран спершу стверджував, що катастрофа сталася із-за технічних проблем, але після заяв США і Канади про те, що Боїнг був збитий ракетою, Іран визнав свою провину в трагедії.

Згідно з повідомленням, іранські військові «ненавмисно» збили український літак, в результаті чого загинуло 176 чоловік. Причиною назвали «людський фактор».

На визнання відреагував президент Володимир Зеленський, який зажадав від Ірану повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов назвав імена військових, які віддали фатальний наказ на знищення літака.

"Наказ на проведення операції проти американських військових баз віддав Верховний головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції, верховний Ірану аятолла Алі Хаменеї. Застосуванням військ безпосередньо командував командувач КВІР бригадний генерал Хоссейн Саламі. Наказ на бойове застосування зенітно-ракетних комплексів "Те-М1" віддав командувач Аерокосмічними силами КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджізаде", - озвучив він імена військових злочинців.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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