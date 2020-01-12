Американських військових попередили про атаку Ірану

Військові США на авіабазі Айн-аль-Асад на заході Іраку, за дві з половиною години дізналися про авіаудар. Солдати встигли врятуватися і сховатися в притулках. Про це повідомляє CNN.

Більшість військових або вилетіли з бази, або ховалися в бункерах незадовго до того, як почався перший з чотирьох залпів ракет, 8 січня близько 01:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом). Після короткої паузи тривалістю близько 15 хвилин почався наступний залп. Протягом наступних двох годин послідували ще два залпи ракет.

Атака тривала близько двох годин і була спрямована тільки на американські авіабази, які становлять близько чверті території іракської бази.

Офіцери назвали «дивом», що на підірваному майданчику ніхто не постраждав, ракети приземлилися всього в декількох метрах від бункерів.

Американські війська знали, що на їх базу буде вчинено напад - вони просто не знали, яка буде атака.

Зазначимо, що ці напади були нанесені у відповідь на удар безпілотника в аеропорту Багдада, в результаті якого на початку тижня був убитий Касем Сулеймані.

Ірак заздалегідь попередив США про те, «які бази будуть вражені».

В ніч на 8 січня обстрілу також піддався аеропорт Ербіля, зайнятий американцями. Як заявив президент США Дональд Трамп, в результаті атаки ніхто не постраждав, а базам було завдана мінімальна шкода.

Нагадаємо, що стали відомі подробиці авіакатастрофи з українським боїнгом в Тегерані. Ракету, яка стала причиною загибелі 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, випустив оператор протиповітряної оборони Ірану, який не зміг зв'язатися з начальством.

За попередніми даними, у оператора не вийшло зв'язатися з начальством через технічні неполадки. Тому він самостійно вирішив випустити ракету в український літак.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

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