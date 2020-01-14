Український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розкритикував нинішній уряд за шалені премії на новий рік на тлі загального занепаду

З'ясувалося, що наш "наймолодший і креативніший уряд у світі" насправді - найцинічніший уряд у світі, заявив Томенко, передає Znaj.ua.

Спочатку чиновники в бюджеті на 2020 рік: передбачили "фантастичне зростання" зарплат і пенсій українського народу (мінімальний прожитковий мінімум буде піднято на 168 грн., мінімальна зарплата на 550 грн., мінімальна пенсія на 131 грн.).

А потім зменшили субвенції місцевому самоврядуванню на охорону здоров'я, освіту, спорт ...; переконують місцеві влади закривати школи, лікарні і бібліотеки, оскільки не мають коштів ...

Тим часом потихеньку чиновники нарахували собі рідним за грудень виплати від 100 до 500 000 гривень в місяць.

Найбільше зухвало себе повели керівники гуманітарного міністерства, які публічно обґрунтовують свої премії та надбавки тим, що їх робота найпочесніша!

Спочатку, почесні ви наші, належним чином профінансуйте охорону здоров'я, освіту, культуру, спорт ..., поверніть свої мільйони зарубіжних банків в українські, а потім думайте про себе.