Володимир Путін може скористатися політикою умиротворення з боку Заходу і зважиться на нову військову операцію
Про це у відеоблозі розповів публіцист і журналіст Павло Казарін, передає Politeka.net (
За його словами, Захід у минулому столітті намагався умиротворити агресора і не завадив СРСР напасти на Чехословаччину.
Казарін не сумнівається, що Володимир Путін може скористатися цією ситуацією для реалізації своїх гібридних планів.
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"В кінці 60-х років Захід намагався дружити з СРСР. Заради політики розрядки західний світ проігнорував вторгнення в Чехословаччину. Усім потрібні були торговельні угоди і тому на придушення "празької весни" просто закрили очі. Розрядка потрібна була і Москві. Реформи в економіці, розпочаті після зміщення Хрущова, провалилися. Спад фіксувався навіть в офіційній статистиці. Союзу потрібна була передишка, щоб залатати дірки. Москві пощастило. У США вважали, що потрібно огорнути СРСР павутиною спільних інтересів, щоб приборкати радянську експансію", – нагадав публіцист українцям і цивілізованого Заходу сумний досвід Європи в XX столітті.
Невизначеність Заходу, як розповідає Казарін, дозволила Кремлю наростити хімічну і військову промисловість і руки радянського керівництва стали розв'язані.
Що стосується Куби, то з місцевих жителів Москва влаштувала щось на зразок іноземного легіону і відправляла його воювати до Анголи, Ефіопії, Лаос, Мозамбік і Гвінеї-Біссау.
"Перепочинок дозволив СРСР переозброїтися і віддихатися. Проблема була в тому, що захід сприймав Радянський союз як звичайне держава, яка підпорядковує політику цілям своєї економіки. А все було навпаки. Москва підпорядковувала свою економіку завданням своєї політики. З тих пір пройшло 50 років, але деякі уроки, судячи з усього, Захід так і не засвоїв", – з застереженням резюмував Павло Казарін у своєму відеоблозі.
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