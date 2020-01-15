Захід не вчиться на своїх помилках

Володимир Путін може скористатися політикою умиротворення з боку Заходу і зважиться на нову військову операцію

Про це у відеоблозі розповів публіцист і журналіст Павло Казарін, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, Захід у минулому столітті намагався умиротворити агресора і не завадив СРСР напасти на Чехословаччину.

Казарін не сумнівається, що Володимир Путін може скористатися цією ситуацією для реалізації своїх гібридних планів.

"В кінці 60-х років Захід намагався дружити з СРСР. Заради політики розрядки західний світ проігнорував вторгнення в Чехословаччину. Усім потрібні були торговельні угоди і тому на придушення "празької весни" просто закрили очі. Розрядка потрібна була і Москві. Реформи в економіці, розпочаті після зміщення Хрущова, провалилися. Спад фіксувався навіть в офіційній статистиці. Союзу потрібна була передишка, щоб залатати дірки. Москві пощастило. У США вважали, що потрібно огорнути СРСР павутиною спільних інтересів, щоб приборкати радянську експансію", – нагадав публіцист українцям і цивілізованого Заходу сумний досвід Європи в XX столітті.

Невизначеність Заходу, як розповідає Казарін, дозволила Кремлю наростити хімічну і військову промисловість і руки радянського керівництва стали розв'язані.

Що стосується Куби, то з місцевих жителів Москва влаштувала щось на зразок іноземного легіону і відправляла його воювати до Анголи, Ефіопії, Лаос, Мозамбік і Гвінеї-Біссау.

"Перепочинок дозволив СРСР переозброїтися і віддихатися. Проблема була в тому, що захід сприймав Радянський союз як звичайне держава, яка підпорядковує політику цілям своєї економіки. А все було навпаки. Москва підпорядковувала свою економіку завданням своєї політики. З тих пір пройшло 50 років, але деякі уроки, судячи з усього, Захід так і не засвоїв", – з застереженням резюмував Павло Казарін у своєму відеоблозі.

Павел Казарин: невыученные уроки "Передышка позволила СССР перевооружиться и отдышаться. Проблема была в том, что запад воспринимал Советский Союз как обычное государство, которое подчиняет политику целям своей экономики. А все было наоборот. Москва подчиняла свою экономику задачам своей политики" Смотрите новый выпуск блога Павел Казарин *Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции Gepostet von Крым Реалии am Montag, 13. Januar 2020

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Офіцер впевнений, що мова йде про повернення до проекту «Новоросія», який планувався до здійснення в 2014 році.

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