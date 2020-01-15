Міністр Юстиції Денис Малюська придумав нове пояснення, чому чиновники мають отримувати зарплати в сотні тисяч гривень, передає Politeka.net з посиланням на Facebook чиновника

Міністр відреагував на критику в ЗМІ щодо зарплат чиновників в сотні тисяч гривень та зазначив, що “публічність посади часто створює неприємності”.

Зокрема, він прокоментував інформацію про 226 тис. грн зарплати за грудень.

“Учора роздратованій дружині на запитання «І де гроші?» довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи”, - написав міністр.

Також міністр зізнався, що мама неодноразову закликала його писати заяву про відставку через малу зарплату та негативне ставлення людей до посадовців. «Натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 тисяч?», - передав міністр слова своєї мами.

Далі міністр пояснив, чому йому потрібна висока зарплата. Нібито це потрібно через особливості професії, термінові відрядження за кордон за власний кошт чи виплати за судовими позовами.

Ще одне пояснення високої зарплати в тому, що робота міністром робить людину “політичним діячем”, що нібито потім закриває шлях до роботи в міжнародних компаніях на декілька років.

Зокрема, підтримку викликав коментар, в якому користувач розкритикував захмарні зарплати чиновників в умовах, коли країна загрузла в боргах, а бюджетники заробляють копійки.

"І знову маніпуляція: Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти у такому випадку доведеться власним коштом.

Ці кошти повертаються. І яке ж може бути відрядження без відрядних? Взагалі, справедливо було б коли зарплата чиновників залежить від економічних показників, чого у нас немає", - написав інший коментатор.

Нагадаємо, ввечері, 15 січня, відбудеться спільне засідання членів уряду і фракції “Слуга народу”, на якому буде підніматися питання різкого зростання зарплат чиновників.

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