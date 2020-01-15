Кабмін прийняв постанову, яка змінює підхід до методики нарахування зарплат міністрам

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал нардепа Олексія Гончаренка (t.me/oleksiihoncharenko)

За словами Гончаренка, Кабмін вирішив змінити підхід до нарахування зарплат. Зокрема, встановлена нова зарплатна сітка для топ-чиновників.

Судячи з рішення, мінімальний розмір посадового окладу складатиме два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.). Розміри окладів більше не будуть залежати від коефіцієнтів, а встановлюватимуться у гривнях.

“Наприклад, керівник державного органу (Офіс ПУ, апарат РНБо матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та Цовв 33600 грн.)”, - написав Гончаренко.

Також Кабмін встановив, що премії міністрам та заступникам можуть сягнути 200%. Розмір премії залежатиме від внеску в загальні результати роботи того чи іншого міністра чи зама.

Нагадаємо, що ввечері, 15 січня, відбудеться спільне засідання членів уряду і фракції “Слуга народу”, на якому буде підніматися питання різкого зростання зарплат чиновників.

Раніше Politeka також повідомляла, що зарплати, яким можна тільки позаздрити, як виявилося, отримують не тільки народні депутати Верховної Ради, але і їх помічники. Деякі з них отримали десятки тисяч гривень, а деякі – більше 100 тисяч.

Такоже ми писали, що міністр культури Володимир Бородянський також відбивався від критики за 2 млн грн, які отримав він і його помічники в грудні. Він заявив, що на держслужбу слід залучати «кращих», що передбачає високі зарплати.

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