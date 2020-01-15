Далеко від України Віктор Янукович не втратив любові до шикарного оздоблення

Як вже повідомляла Politeka.net, побіжний екс-президент України Віктор Янукович не сумує далеко від батьківщини і побудував в районі Сочі новий особняк.

Зовні особняк нагадує легендарну “Хонку”, у зв'язку з чим він вже придбав негласний статус нового “Межигір'я”.

Земельна ділянка під будівництво була куплена від особи співмешканки побіжного політика Любові Полєжай, яка після переїзду в РФ та зміни громадянства поміняла прізвище на Садыкову.

Садиковій вдалося через суд отримати ділянку в елітному селищі Прогрес, незважаючи на протести влади та місцевих жителів. Місце вважається елітним, оскільки з вікон відкривається вид на гори Кавказу і Чорне море.

Передбачуваний особняк Януковича явно виділяється на тлі решти будинків. Крім того, місцеві жителі скаржаться, що за нової будівлі вони позбулися води.

В основному в мережі можна знайти фотографії фасаду особняка, однак є і кілька фото інтер'єру. З них можна зробити висновок, що далеко від батьківщини екс-президент не втратив любові до розкоші. Чого варто тільки ідеально відшліфована мармурова підлога.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін також має елітну нерухомість в Краснодарському краї.

Будівництво резиденції «Місячна галявина» на горі Фішт в Сочі було приурочено до зимової Олімпіади в Сочі. Щоб обійти власну заборону на будівництво в цих заповідних місцях «поляну» побудували під виглядом полігону наукового центру, а потім передали на баланс Управління справами президента Росії.

Крім того, у Путіна в Сочі є улюблена резиденція для літніх відпусток - "Бочаров ручей". Тут він також проводить офіційні зустрічі. Є вертолітний майданчик, два басейни (з прісною і морською водою), тренажерний зал. На пляжі - причал для президентської яхти.

Раніше ми писали, що місцеві чиновники були категорично проти продажу землі під будинок Януковича, оскільки мова йде про заповідник. За правилами на вказаній ділянці не можна будувати будинок і використовувати землю для сільськогосподарських робіт.

Вартість зазначеної ділянки становить близько 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, з'явилося фото нового «Межигір'я» Януковича в РФ: росіяни в люті від свавілля.

Як повідомляла Politeka, ліквідація Януковича: спливла скандальна інформація про снайперів, все вирішив один дзвінок.

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