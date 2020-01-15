Слуга народу Жан Беленюк попався за перекусом прямо на засіданні Верховної Ради

Ні для кого не секрет, що нардепи в стінах парламенту зайняті не тільки роботою. Представники різних партій неодноразово потрапляли в об'єктиви камер через свої дивні заняття під час засідань.

На цей раз відзначився депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк. Як повідомляє Politeka, відповідним відео на своїй сторінці у Фейсбук поділився журналіст Олександр Гончаров (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він опублікував кадри, на яких Беленюк їсть горішки, сидячи в парламенті. При цьому нардеп не забуває ділитися і зі своєю сусідкою.

«Дитяча загадка:

Не миша і не птах,

Горішки гризе

І в Раді гніздиться

PS: будь-який збіг персонажів загадки з відео прошу вважати випадковим!», - з іронією підписав відео Гончаров.

Українці тут же відреагували на нове відео.

«Спортивне харчування», «капець тобі) чемпіон тебе там закопає», «Мені сподобалося як він наприкінці лушпиння зі штанів на підлогу скинув», «Ох вже ці голодувальники. Позорище», «Крайня зацікавленість у законодавчому процесі», «Молодець - з подругою поділився!», «Я в лісі без всякого поспіху їм корисні горішки :) а взагалі - він же спортсмен, дробове харчування і все таке. Ну йисть людына, ну не шаурму ж?))) А хтось ще, пам'ятається, з "зеленських" у шкарпетках по сесійній залі гуляв. Небувалий розгул лібералізму», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував трагедію з українським літаком Boeing 737.

Спортсмен приніс співчуття рідним і близьким загиблих, заявивши, що сам не один раз літав злощасним рейсом PS752 "МАУ". Про це Беленюк написав на своїй особистій сторінці в Фейсбук.

"Враховуючи, що сам літав в Тегеран і назад рейсом PS752 МАУ, розумію, наскільки нестабільне і непередбачуване людська життя! Цінуйте кожну його мить! Бережіть себе! Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Беленюк.

[embed]https://www.facebook.com/100001313440343/videos/2607071659346590/?__xts__

Нагадаємо, Беленюк приголомшив зізнанням про катастрофу літака МАУ в Ірані: "На цьому рейсі я...".

Як повідомляла Politeka, голодні слуги народу видали подробиці скандального корпоративу.

Також Politeka писала, що Ляшко налякав слуг народу, соратник Зеленського вирішив дати відсіч.