В мережі набирає обертів скандал з народним депутатом, яка вирішила «відпочити» прямо у Верховній Раді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фотографа Яна Доброносова.

«Ось так, вже півгодини депутат дивиться відео», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що в кадр професіонала потрапила народний обранець від партії «Слуга народу» Людмила Марченко. Вона схилилася на панель для голосування, дивлячись якесь відео. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Якийсь фільм дивиться», «Штірліц напружився…», «Нічна гуляка», «Після клубу прийшла, тільки не на пари, а в Раду», «зарплата дозволяє розслабитися», «накинути їй до зарплати ще 50к», «гуляка», «вони працюють», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, слуга народу Жан Беленюк попався за перекусом прямо на засіданні Верховної Ради. Ні для кого не секрет, що нардепи в стінах парламенту зайняті не тільки роботою. Представники різних партій неодноразово потрапляли в об'єктиви камер з-за своїх дивних занять під час засідань.

На цей раз відзначився депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк. Відповідним відео на своїй сторінці у Фейсбук поділився журналіст Олександр Гончаров (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Він опублікував кадри, на яких Беленюк їсть горішки, сидячи в парламенті. При цьому нардеп не забуває ділитися і зі своєю сусідкою.

Нагадаємо, Беленюк приголомшив визнанням про катастрофу літака МАУ в Ірані: "На цьому рейсі я...".

Як повідомляла Politeka, голодні слуги народу видали подробиці скандального корпоративу.

Також Politeka писала, що Ляшко налякав слуг народу, соратник Зеленського вирішив дати відсіч.