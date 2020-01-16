Володимир Путін досі не виключив Україну із списку своїх інтересів

Про це у своєму відеоблозі заявив журналіст і блогер Роман Цимбалюк, проаналізувавши послання президента РФ до Федеральних зборів, передає Politeka.net.

За його словами, Кремль поки відмовився від ідеї захоплення Білорусі, але Україна все ще знаходиться в списку інтересів Володимира Путіна.

"Хороша новина в чому? Очевидно, вони розпрощалися з ідеєю поглинути Білорусь. І в даному випадку батько (Олександр Лукашенко) може зітхнути вільно. З іншого боку, якщо не буде цією союзної держави, це не означає, що зовнішня політика Росії якось зміниться. І це треба теж враховувати", – попередив журналіст українців.

Цимбалюк також зазначив, що головна загроза для України ховалася в частині виступу Путіна, присвяченій питанням демографії в Російській Федерації.

"Путін вимагав від російських жінок народжувати більше, тому що не вистачає російському державі людей. І для нас це важливо, тому що саме Україну вони розглядають як країну-донора людського ресурсу. Не просто так вони спрощують систему отримання російського громадянства і захоплюють території нашої країни, включаючи їх де-факто до складу Російської Федерації", – роз'яснив журналіст логіку президента країни-агресора.

Особливу увагу Цимбалюк звернув увагу на промову Путіна про населення РФ. Під час виступу він назвав 147 мільйонів, включивши сюди жителів окупованого Криму і людей з ОРДЛО, отримали російські паспорти".

"Звичайно, коли я чую міркування про те, що треба більше людей, то на думку спадає висновок, що імперії потрібні в майбутньому солдати. І чим більше їх буде, тим краще", – резюмував журналіст, озвучивши головна теза Путіна під час свого виступу.

Як ми раніше повідомляли, 15 січня російський Кабмін у повному складі пішов у відставку. Про це оголосив його голова Дмитро Медведєв після послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.

Вже ввечері Путін запропонував кандидатуру на посаду нового глави уряду. Він хоче доручити цю посаду глави Федеральної податкової служби (ФПС) Росії Михайлу Мишустину.

Також у соцмережах стверджують, що Володимир Путін, прикриваючись конституційною реформою, готується до великої війни.

"Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями. Тобто всі рішення міжнародних судів, міжнародних організацій, комісій ООН будуть ігноруватися, якщо вони суперечать Конституції РФ", - заявив блогер Семен Кабакаев.

Крім того, він нагадав, що в наступному році ЗС РФ завершать процес оновлення та реструктуризації.

Нагадаємо, Путін буде правити вічно, росіян поставили перед фактом.

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