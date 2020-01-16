Держдума затвердила кандидатуру Михайла Мішустіна на пост прем'єр-міністра РФ

Як передає Politeka.net, в популярних російських телеграм-каналах з'явилося повідомлення про, те що депутати Держдуми схвалили кандидатуру, запропоновану напередодні президентом Володимиром Путіним. Таким чином, з 85% голосів народних обранців Мішустін очолив уряд РФ.

Що відомо про новоспеченого прем'єра. Мішустін народився 3 березня 1966 року в Москві. Згідно з офіційною біографією, у 1989 році закінчив Московський станкоінструментальний інститут за спеціальністю «системи автоматизованого проектування». Після цього залишився в аспірантурі. Має наукове звання доктора економічних наук.

В 1992-1995 роках був директором тестової лабораторії Міжнародного комп'ютерного клубу.

У жовтні 1993 року Мішустін увійшов в число засновників ЗАТ Міжнародний комп'ютерний клуб.

У серпні 1998 року Мішустін був призначений заступником голови державної податкової служби.

З березня 1999 року по березень 2004 року був заступником міністра Російської Федерації з податків і зборів, зберігши посаду при реорганізації податкової служби в міністерство.

З березня 2004 року по грудень 2006 року Мішустін очолював Федеральне агентство кадастру об'єктів нерухомості (Роснерухомість).

З січня 2007 по лютий 2008 року керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами.

У лютому 2008 року Мішустін звільнився з держпосади, заявивши, що його відставка була обумовлена заздалегідь.

В березні 2008 року Мішустін став президентом групи компаній UFG (ОФГ Інвест) одній з найбільших працюючих в Росії компаній у сфері управління активами, прямими інвестиціями, а також пайовими інвестиційними фондами спільно з Deutsche Bank.

В лютому 2009 року Мішустін увійшов в кадровий резерв президента Росії.

6 квітня 2010 року Путін, який на той момент очолював уряд, призначив його керівником Федеральної податкової служби.

Нагадаємо, в середу, 15 січня, російський Кабмін у повному складі пішов у відставку. Про це оголосив його екс-голова Дмитро Медведєв після розмови з президентом РФ. Вже ввечері Путін запропонував кандидатуру на посаду нового голови уряду - податківця Мішустіна.

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