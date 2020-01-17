Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко зробив важливу заяву щодо скандального звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука
Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, передає Знай.
Далі наводимо слова автора без коментарів редакції.
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Гончарук подав заяву про відставку Зеленському, а Офіс Президента її вивчає, - читаємо офіційні повідомлення.
У цих повідомленнях двох важливих інститутів влади все неконституційно, незаконно, неправильно!
Стаття 115 Конституції:
"Прем'єр-міністр України, інші члени КМ мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку"
Стаття 15 Закону про Кабінет Міністрів:
"1 Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
2. ВР розглядає питання про відставку прем'єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку..."
Отже, першокурснику зрозуміло, що заява про відставку подається не Президентові, а Верховній Раді, яка розглядає це питання.
За призначенням, то теж спочатку коаліція у ВР, а потім Президент...
Та ці люди керують великою європейською державою - Україною?!
Популярно кажучи, по-людськи звільнитися не можуть!
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