Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко зробив важливу заяву щодо скандального звільнення прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, передає Знай.

Далі наводимо слова автора без коментарів редакції.

Уряд і Офіс президента, які не читали Конституцію і Закони України?!

Гончарук подав заяву про відставку Зеленському, а Офіс Президента її вивчає, - читаємо офіційні повідомлення.

У цих повідомленнях двох важливих інститутів влади все неконституційно, незаконно, неправильно!

Стаття 115 Конституції:

"Прем'єр-міністр України, інші члени КМ мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку"

Стаття 15 Закону про Кабінет Міністрів:

"1 Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

2. ВР розглядає питання про відставку прем'єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку..."

Отже, першокурснику зрозуміло, що заява про відставку подається не Президентові, а Верховній Раді, яка розглядає це питання.

За призначенням, то теж спочатку коаліція у ВР, а потім Президент...

Та ці люди керують великою європейською державою - Україною?!

Популярно кажучи, по-людськи звільнитися не можуть!

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