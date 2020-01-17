Украинский политик, глава партии "Рідна країна" Николай Томенко сделал важное заявление относительно скандального увольнения премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает Знай.

Далее приводим слова автора без комментариев редакции.

Правительство и Офис президента, которые не читали Конституцию и Законы Украины?!

Гончарук подал заявление об отставке Зеленскому, а Офис Президента ее изучает, - читаем официальные сообщения.

В этих сообщениях двух важных институтов власти все неконституционно, незаконно, неправильно!

Статья 115 Конституции:

"Премьер-министр Украины, другие члены КМ имеют право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке"

Статья 15 Закона о Кабинете Министров:

"1 Премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке.

2. ВР рассматривает вопрос об отставке премьер-министра Украины не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке..."

Итак, первокурснику понятно, что заявление об отставке подается не Президенту, а Верховной Раде, которая рассматривает этот вопрос.

По назначению, то тоже сначала коалиция в ВР, а потом Президент...

И эти люди управляют большим европейским государством - Украиной?!

Популярно говоря, по-человечески уволиться не могут!

Напомним, Томенко объяснил, за что депутатам зарплата в 100 тысяч: "Рыбный день!"

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