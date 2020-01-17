Президент України Володимир Зеленський стане співучасником злочину якщо не змінить економічний блок уряду з прем'єром Гончаруком

Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, "злитих" розмовах прем'єра і тих, хто у нас завідує економікою, визнають, що в бюджеті вже дірка в 50 млрд гривень, яка має тенденцію до розширення до 100 млрд гр.

"тобто, країна рухається до дефолту. Співрозмовники розуміють, що це — невиплати зарплат, пенсій, допомог і стипендій, збої в банківській системі, що призведе до бунтів вкладників банків і соціального вибуху", - стверджує він.

Крім того, експерт підкреслив, що їх хвилює тільки, як переконливо наспівати заданому правильні питання Зеленському якусь туфту.

"Втюхати президенту: те, що виглядає лайном, насправді шоколад. І що все добре, прекрасна маркіза, і можна і далі збагачуватися на піраміду ОВДП та інших схемах і виписувати собі захмарні премії "за успіхи в економіці". Ось це і є справжня біда, а не те, що нетямущий прем'єр вважає президента пустоголовым", - зазначив він.

За його словами, Володимир Зеленський повинен перейти до радикальних дій, інакше все закінчиться плачевно для України.

"Якщо президент Зеленський найближчим часом не змінить економічний блок уряду з прем'єром Гончаруком на чолі, то сам стане співучасником того, що "соросята" криміналом не вважають. Тому що економічна і соціальна ситуація в країні дійсно котиться до катастрофи", - уклав він.