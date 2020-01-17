Президент України Володимир Зеленський стане співучасником злочину якщо не змінить економічний блок уряду з прем'єром Гончаруком
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.
За його словами, "злитих" розмовах прем'єра і тих, хто у нас завідує економікою, визнають, що в бюджеті вже дірка в 50 млрд гривень, яка має тенденцію до розширення до 100 млрд гр.
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"тобто, країна рухається до дефолту. Співрозмовники розуміють, що це — невиплати зарплат, пенсій, допомог і стипендій, збої в банківській системі, що призведе до бунтів вкладників банків і соціального вибуху", - стверджує він.
Крім того, експерт підкреслив, що їх хвилює тільки, як переконливо наспівати заданому правильні питання Зеленському якусь туфту.
"Втюхати президенту: те, що виглядає лайном, насправді шоколад. І що все добре, прекрасна маркіза, і можна і далі збагачуватися на піраміду ОВДП та інших схемах і виписувати собі захмарні премії "за успіхи в економіці". Ось це і є справжня біда, а не те, що нетямущий прем'єр вважає президента пустоголовым", - зазначив він.
За його словами, Володимир Зеленський повинен перейти до радикальних дій, інакше все закінчиться плачевно для України.
"Якщо президент Зеленський найближчим часом не змінить економічний блок уряду з прем'єром Гончаруком на чолі, то сам стане співучасником того, що "соросята" криміналом не вважають. Тому що економічна і соціальна ситуація в країні дійсно котиться до катастрофи", - уклав він.
Раніше ми повідомляли, що у соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.
Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".
Через деякий час Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому виправдався за "злиту" в мережу прослуховування. Він заявив, що проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота"
Також ми повідомляли, що Олексій Гончарук вирішив залишити посаду прем'єр-міністра України.
Цю інформацію голова Кабміну підтвердив у своєму особистому Facebook.
Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».
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