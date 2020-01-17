Російський президент Володимир Путін змінив риторику щодо України на миролюбнішу, однак особливо вірити в зміну його намірів не варто

Таку думку «Апострофу» висловив російський фінансист і блогер Слава Рабінович.

Не так давно Путін поскаржився, що росЗМІ занадто вже цькували Україну, а так не можна, тому що українці – «братній народ».

Блогер певен – подібні висловлювання глави РФ – ні що інше як чергова фраза гібридної війни. Пропагандисти будуть говорити те, що їм вкладає в роти Путін, стаючи такими ж співучасниками злочинів російського президента.

Щодо Зеленського його колега з Росії постійно змінює тактику, показуючи, коли вигідно, пряник і ховаючи батіг. Як правило, похвала звучить, коли глава України проявляє зговірливість або дає обіцянки, вигідні РФ.

Проте спокушатися потеплінням не варто, оскільки всі ці прийоми Путін використовує виключно для продовження гібридної окупації України. І якщо йому треба буде знищити Зеленського, він відразу ж дасть своїм вірним пропагандистам команду.

Український президент, повіривши солодким словам і обіцянкам російського колеги, може заплатити за це дуже дорого.

«Я можу побажати президенту Зеленському не робити тієї останньої помилки, за якої Україна капітулює. Чому останньої? Тому що всі інші не будуть мати ніякого значення. Це втрата українського суверенітету; здача Путіну, грубо кажучи, половини України або всієї України та виконання умов, нав'язаних путінським ОЗУ п'ять років тому, і які не були виконані ціною десятків тисяч жертв і суттєвими стражданнями тих, хто живий», – пише Рабінович.

Він нагадав президенту, що коли його діяльність поставить під загрозу національні інтереси країни, то у нас, на відміну від Росії, є закон про імпічмент.

Блогер закликав не звертати уваги на зміну риторики кремлівських пропагандистів, оскільки вся вона переслідує одну мету: гібридна війна в Україні. І це триватиме доти, поки не впаде злочинний режим путінського ОЗУ.

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