В питанні врегулювання війни на Донбасі канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито стала на бік президента РФ Володимира Путіна

Таку думку озвучив російський політичний аналітик Андрій Піонтковський в інтерв'ю для видання Обозреватель.

За його словами, глава Франції Еммануель Макрон остаточно прийняв сторону Кремля. А у випадку з Меркель, то вона після зустрічі з Путіним у Москві постійно кивала з усіх питань, які стосуються України.

Піонтковський заявив, що такою поведінкою Меркель демонструє, що остаточно перейшла на ту сторону, де знаходиться Макрон.

"На тій стрілці, яку призначили Зеленському на квітень (зустріч "нормандської четвірки"), проти нього одного буде троє людей з єдиною позицією", – стверджує експерт.

Не дивлячись на такий стан справ політичний аналітик не став засуджувати Меркель, а навпаки похвалив, зазначивши, що канцлер Німеччини "зробила багато доброго для України". Особливо, якщо врахувати опір німецького бізнесу, який показував свій інтерес в угодах з Росією.

До всього іншого, Він висловив думку, що положення України в якому вона опинилася на сьогоднішній день в "нормандській четвірки" – це логічний і закономірний підсумок дій нової влади.

Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін буде тиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, що може призвести до громадянської війни на території нашої країни.

Так, президент РФ Володимир Путін буде "умовляти" главу України визнати так звані республіки "ДНР" і "ЛНР"

Журналіст зазначив, що Путін застосовує певну стратегію, яка спрямована для дестабілізації Зеленського. Володимир Путін лише робить вигляд, що співчуває президенту України Володимиру Зеленському через складну ситуацію в країні.