В питанні врегулювання війни на Донбасі канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито стала на бік президента РФ Володимира Путіна

Таку думку озвучив російський політичний аналітик Андрій Піонтковський в інтерв'ю для видання Обозреватель

За його словами, глава Франції Еммануель Макрон остаточно прийняв сторону Кремля. А у випадку з Меркель, то вона після зустрічі з Путіним у Москві постійно кивала з усіх питань, які стосуються України.

Піонтковський заявив, що такою поведінкою Меркель демонструє, що остаточно перейшла на ту сторону, де знаходиться Макрон. 

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"На тій стрілці, яку призначили Зеленському на квітень (зустріч "нормандської четвірки"), проти нього одного буде троє людей з єдиною позицією", – стверджує експерт.

Не дивлячись на такий стан справ політичний аналітик не став засуджувати Меркель, а навпаки похвалив, зазначивши, що канцлер Німеччини "зробила багато доброго для України". Особливо, якщо врахувати опір німецького бізнесу, який показував свій інтерес в угодах з Росією.

До всього іншого, Він висловив думку, що положення України в якому вона опинилася на сьогоднішній день в "нормандській четвірки" це логічний і закономірний підсумок дій нової влади. 

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Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін буде тиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, що може призвести до громадянської війни на території нашої країни.

Так, президент РФ Володимир Путін буде "умовляти" главу України визнати так звані республіки "ДНР" і "ЛНР"

Журналіст зазначив, що Путін застосовує певну стратегію, яка спрямована для дестабілізації Зеленського. Володимир Путін лише робить вигляд, що співчуває президенту України Володимиру Зеленському через складну ситуацію в країні. 