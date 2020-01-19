В питанні врегулювання війни на Донбасі канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито стала на бік президента РФ Володимира Путіна
Таку думку озвучив російський політичний аналітик Андрій Піонтковський в інтерв'ю для видання Обозреватель.
За його словами, глава Франції Еммануель Макрон остаточно прийняв сторону Кремля. А у випадку з Меркель, то вона після зустрічі з Путіним у Москві постійно кивала з усіх питань, які стосуються України.
Піонтковський заявив, що такою поведінкою Меркель демонструє, що остаточно перейшла на ту сторону, де знаходиться Макрон.
Сердючка з мамою відірвалися по-дорослому, кадри з корпоративу злили в мережу: "Ось це так!"
Довели: стан Зеленського різко погіршився останні фото говорять самі за себе
Екс-наречена Козловського роздяглася і без сорому показала розкішне тіло: "мурашки по шкірі"
Оголена Дорофєєва довела Потапа до істерики: "А Дантесу подобається, що його дружина п....?"
"На тій стрілці, яку призначили Зеленському на квітень (зустріч "нормандської четвірки"), проти нього одного буде троє людей з єдиною позицією", – стверджує експерт.
Не дивлячись на такий стан справ політичний аналітик не став засуджувати Меркель, а навпаки похвалив, зазначивши, що канцлер Німеччини "зробила багато доброго для України". Особливо, якщо врахувати опір німецького бізнесу, який показував свій інтерес в угодах з Росією.
До всього іншого, Він висловив думку, що положення України в якому вона опинилася на сьогоднішній день в "нормандській четвірки" – це логічний і закономірний підсумок дій нової влади.
Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін буде тиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, що може призвести до громадянської війни на території нашої країни.
Так, президент РФ Володимир Путін буде "умовляти" главу України визнати так звані республіки "ДНР" і "ЛНР"
Журналіст зазначив, що Путін застосовує певну стратегію, яка спрямована для дестабілізації Зеленського. Володимир Путін лише робить вигляд, що співчуває президенту України Володимиру Зеленському через складну ситуацію в країні.
Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.
Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі
Також Politeka писала, що орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".