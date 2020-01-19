Нардеп від “Слуги народу”Дмитро Любота прямо під час голосування розважався з додатком, що змінює зовнішність

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Youtube-канал TK.Media

Прямо під час засідання парламенту 17 січня нардеп від "Слуги народу" Дмитро Любота “експериментував” зі своєю зовнішністю. Під час цього заняття його зловив об'єктив відеокамери.

На відео можна помітити, що Любота цікавиться, як буде виглядати з іншою зачіскою, у старості і з бородою. Результатами своїх експериментів депутат ділиться зі своїми колегами. Під час своїх розваг депутат встигав ще й голосувати.

Дмитро Любота є нардепом фракції “Слуга народу” і членом комітету Рада з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Також народний обранець входить до складу української делегації в Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди.

Депутата при цьому вже не перший раз ловлять на відсторонених від роботи заняттях. Раніше Любота приносив у Раду еспандер.

У коментарях під відео користувачі обурені поведінкою депутата. Користувачі називають забави “неподобством” і відзначають, що депутату “дуже важко працювати в Раді”.

Інші коментатори відзначають, що від звичайних нардепів нічого не залежить, тому вони приходять просто тиснути кнопки. " А що ви чекали?може якісь законопроекти щодо покращення життя народу? Думаю що він уже в шоколаді і явно не від петі, " Дело в другом. Что при пете, что при других кнопки жмакались по указанию, то есть от депутата ничего не зависит, он нажимает ту кнопку, которую ему скажут".

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