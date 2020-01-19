Нардеп від “Слуги народу”Дмитро Любота прямо під час голосування розважався з додатком, що змінює зовнішність
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Youtube-канал TK.Media
Прямо під час засідання парламенту 17 січня нардеп від "Слуги народу" Дмитро Любота “експериментував” зі своєю зовнішністю. Під час цього заняття його зловив об'єктив відеокамери.
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На відео можна помітити, що Любота цікавиться, як буде виглядати з іншою зачіскою, у старості і з бородою. Результатами своїх експериментів депутат ділиться зі своїми колегами. Під час своїх розваг депутат встигав ще й голосувати.
Дмитро Любота є нардепом фракції “Слуга народу” і членом комітету Рада з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Також народний обранець входить до складу української делегації в Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди.
Депутата при цьому вже не перший раз ловлять на відсторонених від роботи заняттях. Раніше Любота приносив у Раду еспандер.
У коментарях під відео користувачі обурені поведінкою депутата. Користувачі називають забави “неподобством” і відзначають, що депутату “дуже важко працювати в Раді”.
Інші коментатори відзначають, що від звичайних нардепів нічого не залежить, тому вони приходять просто тиснути кнопки. " А що ви чекали?може якісь законопроекти щодо покращення життя народу? Думаю що він уже в шоколаді і явно не від петі, " Дело в другом. Что при пете, что при других кнопки жмакались по указанию, то есть от депутата ничего не зависит, он нажимает ту кнопку, которую ему скажут".
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