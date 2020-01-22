Володимир Зеленський зустрінеться з Володимиром Путіним під час офіційного візиту до Ізраїлю

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, глава держави Володимир Зеленський планує взяти участь у пам'ятних заходах у рамках Всесвітнього форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці визволення концтабору Аушвіц. Офіційний візит президента до Ізраїлю відбудеться 23-24 січня.

У прес-службі Офісу президента додали, що у програмі візиту передбачені переговори президента України Володимира Зеленського з керівництвом Ізраїлю та зустріч з представниками ізраїльських ділових кіл.

Варто відзначити, що на форумі також буде присутній президент країни-агресора Володимир Путін, якому на відміну від Володимира Зеленського нададуть слово з трибуни.

Але глава держави заявив, що це для нього не має значення.

"Особисто для мене не має значення, чи буду я там говорити чи ні. Але дуже багато людей, які загинули в цій трагедії, були українськими євреями — починаючи з Бабиного Яру, де були страчені 150 000 українських євреїв. Наявна у нас статистична інформація свідчить, що кожен четвертий з євреїв, загиблих у Голокості, був з України. Тому, я думаю, що справедливо було б, щоб президент України виступив там з промовою. Але я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат. Нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку я буду присутнім на цій церемонії", - впевнено підкреслив Володимир Зеленський.

У мережі також з'явилася інформація про те, що в Ізраїлі відбудеться зустріч президентів України і Російської Федерації. Головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов, який дружить з прес-секретарем лідера Кремля, стверджує, що переговори заплановані на 23 січня.

"В Ізраїлі завтра відбудеться зустріч президентів Росії і України. А де ж ще їм зустрічатися", - написав російський журналіст у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали про те, що у Володимира Путіна висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум з Донбасу.

Скандальну заяву зробив політтехнолог, наближений до "сірого" кардиналу Кремля Сурков Олексій Чеснаков. Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до планованому на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами у своєму Facebook.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни Євросоюзу зробили несподіваний крок.

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