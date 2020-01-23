Позиція президента України Володимира Зеленського "не стріляти" призвела до того, що українські захисники несуть втрати на Донбасі

Таку думку озвучив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернися живим" Андрій Римарук в інтерв'ю УП.

Він вважає, що конфлікт на сході України - тривалий, його неможливо зупинити лише одними словами, а також збройний конфлікт не закінчиш простим рішенням "не стріляти". Саме через рішення "перестати стріляти" українські захисники несуть втрати.

Андрій Римарук також додав, що українським військовим потрібно займатися бойовими завданнями, а не паперовою роботою.

"Я був свідком того, як два полковники приїхали в підрозділ і проводили розслідування: чому ворожий снайпер почав стріляти ось саме з цієї позиції. А може, наші бійці винні в цьому і спеціально провокують ворога? Я дивився на цей йо*аний маразм і просто крутив пальцем біля скроні", – розповів колишній військовослужбовець.

Також раніше повідомлялося, що зараз президентові України Володимиру Зеленському необхідно в щоб те не стало збільшити свій рейтинг.

Політолог Петро Охотін зазначив, що найкраще на роль "сакральної жертви" для Зеленського підходить екс-президент України Петро Порошенко.