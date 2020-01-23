Позиція президента України Володимира Зеленського "не стріляти" призвела до того, що українські захисники несуть втрати на Донбасі

Таку думку озвучив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Повернися живим" Андрій Римарук в інтерв'ю УП.

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Він вважає, що конфлікт на сході України - тривалий, його неможливо зупинити лише одними словами, а також збройний конфлікт не закінчиш простим рішенням "не стріляти". Саме через рішення "перестати стріляти" українські захисники несуть втрати.

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Андрій Римарук також додав, що українським військовим потрібно займатися бойовими завданнями, а не паперовою роботою.

"Я був свідком того, як два полковники приїхали в підрозділ і проводили розслідування: чому ворожий снайпер почав стріляти ось саме з цієї позиції. А може, наші бійці винні в цьому і спеціально провокують ворога? Я дивився на цей йо*аний маразм і просто крутив пальцем біля скроні", – розповів колишній військовослужбовець.

Також раніше повідомлялося, що зараз президентові України Володимиру Зеленському необхідно в щоб те не стало збільшити свій рейтинг.

Політолог Петро Охотін зазначив, що найкраще на роль "сакральної жертви" для Зеленського підходить екс-президент України Петро Порошенко. 

"Я думаю, що зараз навколо Микитася та Порошенком буде розпалюватися інформаційне полум'я, адже це необхідно рейтингах Зеленського. Всі ці політики зараз будуть бензином для рейтингу Зеленського", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Зеленський потрапив у пастку уряду.

Як повідомляла Politeka, Зеленського підловили з величезним целофановим пакетом.

Також Politeka писала, що Зеленського підловили з величезним целофановим пакетом.

 