Засновник полку Азов і лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький розповів про своє ставлення до Дня Соборності України

Відповідна публікація з'явилася в блозі Білецького.

Він зазначив, що в цей день буде багато пафосу й офіціозу в честь річниці об'єднання України.

"Хоча соборність – це не про слова, не про пам'ятні вінки, а про вчинки людей та їхні переконання. 6 років тому за Україну загинуло двоє хлопців – Сергій Нігоян з Дніпропетровської області та Михайло Жизневський з білоруського Гомеля", - розповів він.

Білецький нагадав, що на сьогодні могили вбитих за єдність нашої держави можна знайти на території всіх історичних українських земель.

"Куди б я не приїхав – у Львів чи Харків, Одесу чи Чернігів, – я іду на могили своїх бойових побратимів. Їхні пам'ятники – мовчазні вартові нашої єдності. Сьогодні наші кордони окреслені кров'ю загиблих. Ці кордони ще не контролює держава. Але соборність існує, поки за неї готові віддавати життя", - зазначає він.

Проте політик вважає, що для кожної влади це радше ритуальні слова під час чергового офіціозу.

"Але є мільйони людей, які втратили родичів та друзів. Мільйони, яким "не какая разница". І рано чи пізно мільйони тих, кому є різниця, доведуть боротьбу до кінця. Наші прапори замайорять над Луганськом і Севастополем, над Донецьком і Кубанню!", - резюмував він і привітав українців з Днем Соборності України.