З 1 вересня на Прикарпатті безкоштовне гаряче харчування отримують учні всіх класів — від першого до одинадцятого. Держава спрямувала на це для області понад 604 мільйони гривень.

Гуманітарна допомога для ВПО в Івано-Франківській області — лише один із напрямів підтримки регіону. З 1 вересня безкоштовне гаряче харчування тут отримують учні всіх класів — від першого до одинадцятого, і держава спрямувала на це понад 604 мільйони гривень.

Про нововведення розповіла очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук в ефірі програми «Про головне в деталях».

Раніше безкоштовне харчування за кошти державного бюджету отримували лише учні перших і четвертих класів. Діти пільгових категорій харчувалися коштом територіальних громад. Тепер державна субвенція покриває обіди для всіх школярів із 1-го по 11-й клас.

Як готували школи до безкоштовного харчування

Підготовка тривала все літо. Голови громад і департамент освіти та науки області облаштовували харчоблоки, закуповували обладнання, посуд і посудомийні машини, а також вирішували питання з персоналом.

«Це дуже багато роботи, яку протягом цілого літа здійснювали наші територіальні громади. Але всі справилися, всі великі молодці», — зазначила Онищук.

У результаті з 1 вересня безкоштовне гаряче харчування запрацювало в усіх навчальних закладах області. Після початку навчального року очільниця ОВА відвідала школи, зокрема Ворохтянський і Тисменицький ліцеї.

Що змінилося для дітей і батьків

У Тисменицькому ліцеї, до прикладу, відкрили дев'ять STEM-лабораторій і сучасних кабінетів, де учні вивчають хімію та фізику і проводять лабораторні заняття. Школи також отримали мікроскопи для біології та модернізовані дошки.

Онищук закликала батьків щодня цікавитися, що їли діти у школі, і чи смачною була їжа. «Найкращі інвестиції, які можуть бути, — це інвестиції в наших дітей, тому що діти — це наше майбутнє», — підсумувала вона.

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