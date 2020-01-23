Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давід Арахамія в інтерв'ю “Українській правді” розповів, як “слуги” збираються йти на місцеві вибори

Давід Арахамія спочатку прокоментував ймовірність того, що діючий склад Верховної Ради не досидить до кінця каденції. Раніше він стверджував, що така вірогідність досягає 70%.

“Вірогідність зменшилась до 40% за рахунок того, що ми вчимося”, - стверджує лідер “слуг”.

Також Арахамія прокоментував підготовку партії “Слуга народу” до місцевих виборів. За його словами, “слуги” ще не визначилися, яку саме стратегію обрати через велику кількість заінтересованих сторін.

“Є наша партія, є місцеві еліти, які мають свої плани, і нам це все треба поєднати. Або навпаки не поєднувати”, - зазначив Арахамія.

Він додав, що до кінця лютого в партії матимуть стратегію “з відповідальними особами, які будуть розгортати цю партійну систему по Україні”. При цьому в медійному плані очікується “перезавантаження” там зміна меседжів.

“Нам докоряють зараз, кажуть: "У вас же вся влада, але ви нічого не робите, я ось живу й у мене в місті – ями на дорогах". А це на місцевому рівні, ми на нього майже не впливаємо зараз, окрім силового блоку”, - розповів політик.

Також Арахамія зізнався, що про вибори на окупованих територіях говорити зарано через не виконані безпекові зобов'язання.

Надаємо також, що Арахамія визнав, що в фракції “Слуга народу” є група впливу, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. За його словами, в групу входять до 15 нардепів, що складає менше 10% складу фракції. Втім, якщо группа виявиться більшою, у “слуг народу” є методологія боротьби з “бунтом”.

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