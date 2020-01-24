Кияни вже визначилися зі своїми фаворитами на посаду мера, навіть незважаючи на те, що деталі майбутніх виборів ще не відомі

Головними кандидатами зайняти крісло столичного градоначальника виявилися діючий мер Віталій Кличко і бізнесмен Андрій Пальчевський.

Такі результати показало соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

Чинний мер Києва Віталій Кличко знаходиться на першому місці з 30,9 відсотками, за ним слід бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, якого готові підтримати 19,7 відсотків киян.

В цілому, картина з рейтингами виглядає наступним чином, без урахування партії:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

Рейтинг з урахуванням партійної підтримки трохи відрізняється, і виглядає наступним чином:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Також варто додати, що 21 відсоток опитаних ще не визначилися зі своїми вподобаннями.

Результати соціологічного дослідження говорять ще й про те, що порівняно з попереднім роком, відбулося зростання впізнаваності Андрія Пальчевського. Раніше цей показник був на рівні 63%, тоді як на початок 2020 вже 64%. Поряд з цим, впізнаваність його опонента Віталія Кличка знизилася: було 96%, стало 94%.

Ситуацію прокоментував експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов. Зростання впізнаваності Пальчевського експерт пояснив медийностью і активної позиції.

Спиридонов також оцінив шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому "1" і "2" за п'ятибальною шкалою.

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