Війна на Донбасі залишить назавжди шрам у відносинах між Україною і Росією

Про це в інтерв'ю ізраїльському 9 каналу розповів Володимир Зеленський.

За його словами, в завершенні війни на Донбасі зацікавлена не тільки Україна, але і Росія.

"Інтуїтивно відчуваю, що це (припинення конфлікту) потрібно не тільки Україні. Я відчуваю і відчуваю, що це велика біда, яка назавжди. Взагалі. Назавжди залишить шрам між Україною і Росією. Чи розсмокчеться цей шрам, я взагалі не впевнений. Але якось же жили", - стверджує Зеленський.

Як приклад глава держави навів радянський період, коли зломлені сім'ї були змушені виживати поруч один з одним.

"Як-то щось було. І було багато. І були у складі однієї країни – Радянського Союзу. І родичі, і зломлені сім'ї. І родичі, з якими ти не спілкуєшся, які знаходяться там. І навпаки. Загалом, це все – велика, така величезна яма. Й інтуїтивно, те, про що я вам почав, у мене відчуття, що це також потрібно Росії, це також потрібно Європі, це також потрібно світу. Тому що якщо цей прецедент, він залишиться таким, що, мовляв, так і можна і це безкарно, або у таких історій немає виходу…", - підкреслив президент України.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський додав, що без відновлення територіальної цілісності України офіційний Київ вирішення конфлікту не бачить.

"Просто там знаходиться кілька мільйонів українців. Тому ми, звичайно ж, повинні повернути всі наші території", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому пішов на прямий діалог з Володимиром Путіним. За його словами, питання про обмін полоненими і припинення війни на Сході України необхідно обговорювати тільки з тим, хто все вирішує в Кремлі.

"Повернення моряків і кораблів – це відносини, не пов'язані з "Мінськом", "нормандським форматом", це прямий діалог між мною та президентом Російської Федерації. А як інакше? По-іншому ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні знаходяться в тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, – це президент Російської Федерації", – заявив глава держави.

Володимир Зеленський також нагадав, що виведення військ з окупованого Донбасу залежить від офіційної Москви і висловив надію, що незабаром Україна поверне собі Крим і ОРДЛО.

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