Згідно з результатами соціологічного дослідження на початок 2020 року, головна боротьба розгорнеться між бізнесменом і телеведучим Андрієм Пальчевським та чинним мером Віталієм Кличком

Стали відомі результати опитування, проведеного громадською організацією "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 8 по 11 січня у Києві. Так, порівнюючи рейтинги можливих кандидатів, список очолили Віталій Кличко з 30,9 відсотками підтримки населення та Андрій Пальчевський - 17,9 відсотків відповідно.

При цьому, як показали результати дослідження, у Пальчевського зросла впізнаваність - порівняно з даними рейтингу на кінець 2019 року. У його головного суперника Кличка в той же час цей показник впав.

Так, у Пальчевського впізнаваність зросла з 63 до 64,2 відсотків. У Кличка знизилася з 96 до 94 відсотків. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.

Зростання впізнаваності Пальчевського може бути пов'язано з його діяльністю в мережі. Зокрема так вважає експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов. Пальчевський активно коментує в мережі актуальні події в країні і світі, є частим гостем політичних програм.

"Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах... Він медійно дуже активний", - зазначив Спірідонов.

Нагадаємо, з листопада 2019 року без урахування партії рейтинг Андрія Пальчевського виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).

Також Спірідонов оцінив шанси Кличка на виборах. Зазначимо, згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому “1” і “2” за п'ятибальною шкалою. Спірідонов зазначив, що Кличка вважають “твердим двієчником”. Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці.

Нижче наводимо рейтинг без урахування партійної підтримки:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

І з урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21% респондентів поки вагаються з відповіддю, кого бачать у кріслі мера Києва.

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