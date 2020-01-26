Згідно з результатами соціологічного дослідження на початок 2020 року, головна боротьба розгорнеться між бізнесменом і телеведучим Андрієм Пальчевським та чинним мером Віталієм Кличком
Стали відомі результати опитування, проведеного громадською організацією "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 8 по 11 січня у Києві. Так, порівнюючи рейтинги можливих кандидатів, список очолили Віталій Кличко з 30,9 відсотками підтримки населення та Андрій Пальчевський - 17,9 відсотків відповідно.
При цьому, як показали результати дослідження, у Пальчевського зросла впізнаваність - порівняно з даними рейтингу на кінець 2019 року. У його головного суперника Кличка в той же час цей показник впав.
Так, у Пальчевського впізнаваність зросла з 63 до 64,2 відсотків. У Кличка знизилася з 96 до 94 відсотків. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.
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Зростання впізнаваності Пальчевського може бути пов'язано з його діяльністю в мережі. Зокрема так вважає експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов. Пальчевський активно коментує в мережі актуальні події в країні і світі, є частим гостем політичних програм.
"Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах... Він медійно дуже активний", - зазначив Спірідонов.
Нагадаємо, з листопада 2019 року без урахування партії рейтинг Андрія Пальчевського виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).
Також Спірідонов оцінив шанси Кличка на виборах. Зазначимо, згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому “1” і “2” за п'ятибальною шкалою. Спірідонов зазначив, що Кличка вважають “твердим двієчником”. Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці.
Нижче наводимо рейтинг без урахування партійної підтримки:
Андрій Пальчевський - 19,7%
Сергій Притула - 9,9%
Микола Томенко - 9,2%
Олександр Ткаченко - 6,4%
Дмитро Гордон - 4%
Андрій Білецький - 3,9%
Андрій Іллєнко - 2,1%
Володимир Бондаренко - 2,3%
І з урахуванням партійної підтримки:
Віталій Кличко ("УДАР") - 30%
Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%
Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергій Притула ("Голос") - 10,3%
Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%
Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%
Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
21% респондентів поки вагаються з відповіддю, кого бачать у кріслі мера Києва.
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